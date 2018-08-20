No dia do aniversário, pai enterra filha baleada em Vila Velha

Thaís de Oliveira Rodrigues Crédito: Redes sociais

Thaís de Oliveira Rodrigues, de 22 anos, enterrou a filha na manhã desta segunda-feira (20), no dia do aniversário dele. De acordo com familiares, Maurílio Rodrigues Pinheiro não saiu de perto do corpo da filha durante o velório em O pai da jovem, de 22 anos, enterrou a filha na manhã desta segunda-feira (20), no dia do aniversário dele. De acordo com familiares, Maurílio Rodrigues Pinheiro não saiu de perto do corpo da filha durante o velório em Baixo Guandu , região Noroeste do Estado.

Mais de 400 pessoas compareceram ao velório na Igreja Cristã Maranata e ao enterro no Cemitério Municipal da cidade. De acordo com o tio da vítima, Orlando de Oliveira, o cunhado Maurílio Pinheiro não queria sair de perto do caixão da filha.

"Ele não saiu de perto do corpo em nenhum momento até o enterro. Foi muito difícil conseguir tirar ele do local, porque ele estava sofrendo muito com a perda da filha", disse.

Thaís Rodrigues morreu após ser atingida por um tiro nas costas, no carro onde estava com os familiares na noite de sábado (18) no bairro Morada da Barra em Vila Velha. No veículo estavam Thaís, a tia que dirigia o veículo, a mãe de 41 anos, avó de 74 anos, irmã de 18 anos e a sobrinha de 11 anos.

Orlando de Oliveira disse que a irmã pediu o carro dele para que elas fossem lanchar.

"Elas foram no meu carro, porque disseram que iram lanchar. Se eu soubesse que elas iriam para lá depois, não teria permitido, por conta da periculosidade do local. Minha filha também estava no carro. Eu já trabalhei no bairro e conheço muito bem o local. Há algumas regras escritas no muro, logo na entrada do bairro dizendo o que as pessoas que passam por lá em algum veículo devem fazer", disse.

JUSTIÇA

Abalados com a forma violenta em que o crime aconteceu, o tio disse que a família espera que os culpados sejam punidos.

"Espero que a polícia descubra quem cometeu esse crime que acabou com a nossa família e que justiça seja feita", disse.

BOLO DE ANIVERSÁRIO

A jovem e os familiares estavam indo no bairro Morada da Barra para buscar um bolo em comemoração ao aniversário da mãe e a da irmã de Thaís, no sábado (18), mesmo dia em que o crime aconteceu.

Orlando disse que essa era a segunda vez que a família foi ao local pegar uma encomenda de bolo de aniversário. Porém, na primeira vez, foi o próprio pai da Thaís que, durante o dia, foi pegar um bolo surpresa para ela, que completou 22 anos no dia 30 de março.

SONHOS E FUTURO

Thaís Oliveira trabalhava como vendedora em um loja de um shopping na Grande Vitória. A família mudou de Baixo Guandu para o município de Vila Velha, há cerca de 3 anos.

"Ela morava em Baixo Guandu com a família e estudava em Colatina. Para ela prosseguir os estudo com a faculdade e tentar uma vida melhor, eles mudaram para Vila Velha. Ela queria passar em um concurso público para ajudar a família. Era uma menina muito sonhadora, muito alegre e querida", disse o tio.

REDES SOCIAIS

Thaís Rodrigues era popular nas redes sociais e tinha mais de 7 mil seguidores. Em sua última postagem, há 3 dias, ela escreveu uma mensagem de Augusto Cury.

"Mais sábios que os homens são os pássaros. Enfrentam as tempestades noturnas, tombam de seus ninhos, sofrem perdas, dilaceram suas histórias. Pela manhã, tem todos os motivos para de entristecer e reclamar, mas cantam agradecendo a Deus por mais um dia".

Em outra postagem, ela homenageou a mãe e a irmã com foto de depoimento.

"No dia 18 de Agosto de anos diferentes, Deus enviou ao mundo duas pessoas mais que especiais. Primeiro minha mãe, depois a minha irmã! E como falar de duas pessoas tão importantes pra mim ??? Vou começar dizendo que até hoje eu sinto ciúmes pelas duas fazer aniversário no mesmo dia e eu ter ficado perdida lá em março.Tudo bem, Deus é perfeito, e podemos até não ter nascido as três no mesmo dia, mas maior que esse privilégio Deus já me deu, que é ter unido nós três em uma só. Minha mãe meu amor maior, aquela que não só eu, mas quem a conhece também admira, pois sabe que ela é guerreira, batalhadora, humilde, simples, serva de Deus, minha melhor amiga, confidente, aquela que caminha comigo e me segura no colo quando ela mesma já não está conseguindo andar.

Por outro lado minha irmã, que é difícil de lidar (só Jesus na causa) kkk que é totalmente o oposto de mim. E ainda assim com todos os defeitos e qualidades ( que ela também tem muitas) eu a AMO infinitamente, zelo, cuido, brigo e não é porque tá fazendo 18 anos que vai ficar de maior que isso vai mudar não viu bonita?! Aí tendência é só piorar hahaha. Peço a Deus que te de muita muita + muita sabedoria, discernimento e juízo nessa nova etapa de sua vida. Aonde você deixa de ser uma adolescente e passa a ser uma mulher, mulher linda, cheia de saúde e com mais responsabilidades! Já pode tirar carteira "uhuuul" (sem dúvidas será melhor motorista que eu kkk). Que essa data se repita por inúmeros anos, que seja para você e para nossa mãe, sempre repleta de alegrias, sucesso, realizações e o principal...que nunca falte o amor, o sustento e as incontáveis bênçãos do Senhor sobre suas vidas!!! FELIZ ANIVERSÁRIO, MULHERES DA MINHA VIDA @oliveeiiira