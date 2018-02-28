Índios bloqueiam a ES 010 em Aracruz

Índios da aldeia Boa Esperança, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo, realizaram um protesto no início da tarde desta quarta-feira (28), no quilômetro 45 da ES 010, por falta de água. A rodovia ficou interditada por quase duas foras.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cerca de 50 índios bloquearam a rodovia com pedaços de madeira e pneus porque estavam sem água há cinco dias e ninguém resolvia o problema.
Os policiais conversaram com o cacique da aldeia para que a a rodovia fosse liberada, mediante a presença de técnicos do SAAE e a promessa de que o problema seria resolvido. O protesto foi encerrado.
O SAAE de Aracruz informou, por meio de nota, que uma equipe técnica esteve no local e identificou o rompimento de um duto, que foi reparado.