Manifestação

Índios bloqueiam a ES 010 em Aracruz

Segundo a PRF, protesto foi motivado por falta d'água na aldeia
Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 18:09

Índios bloquearam a ES 010 com pedaços de madeira e pneus Crédito: Internauta
Índios da aldeia Boa Esperança, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo, realizaram um protesto no início da tarde desta quarta-feira (28), no quilômetro 45 da ES 010, por falta de água. A rodovia ficou interditada por quase duas foras.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cerca de 50 índios bloquearam a rodovia com pedaços de madeira e pneus porque estavam sem água há cinco dias e ninguém resolvia o problema.
Os policiais conversaram com o cacique da aldeia para que a a rodovia fosse liberada, mediante a presença de técnicos do SAAE e a promessa de que o problema seria resolvido. O protesto foi encerrado.
O SAAE de Aracruz informou, por meio de nota, que uma equipe técnica esteve no local e identificou o rompimento de um duto, que foi reparado.
 
 

