“Não tenho como sustentar minha família”, diz taxista após acidente no ES

Lucas Oliveira fez o desabafo durante entrevista para A Gazeta. Ele havia deixado o táxi para conserto com o mecânico Marcelo Oliveira de Jesus, que conduzia o veículo que capotou na ES 248, na manhã desta quinta-feira (10), e deixou dois mortos

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 13:35 - Atualizado há 6 anos

Táxi ficou destruído após capotamento na ES 248, em Linhares Crédito: Lucas Oliveira

Deixar seu carro no conserto causou um grande transtorno para o taxista Lucas Oliveira. Isso porque seu veículo foi usado pelo mecânico e capotou em um grave acidente na Rodovia ES 248, em Linhares, Região Norte do Estado, na quinta-feira (10). Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. O automóvel ficou destruído e não tinha seguro.

Sem seu ganha pão, Lucas desabafou em entrevista para A Gazeta nesta sexta-feira (11). “Não tenho como sustentar minha família”, lamentou. Pai de dois filhos pequenos, ele contou que sua esposa não trabalha e agora ele já está em busca de um novo emprego. “Meu armário está seco”, afirmou.

O veículo era conduzido por Marcelo Oliveira de Jesus. Ele ficou desacordado em um pasto após o acidente e só foi encontrado horas depois. O mecânico foi socorrido e passou por uma cirurgia na perna esquerda, que está fraturada.

O táxi não tem seguro?

Não tem seguro e, pelo que vimos, meu carro não presta para mais nada. O motor estourou e não tenho condições de comprar outro carro. Vou ter que procurar outro serviço. Tenho filhos, minha esposa não trabalha, tenho que pedir a Deus um serviço porque não posso ficar parado. Tenho que sustentar minha família. Depois tenho que entrar em contato a Marcelo, para ver se ele vai arcar com o prejuízo.

Você procurou a Polícia Civil?

"Assim que eu soube do acidente, o primeiro lugar que eu fui foi registrar o Boletim de Ocorrência. Até então, meu táxi estava na oficina do Marcelo, e ele ficou de me entregar na parte da manhã. Mas ele não apareceu e depois do almoço eu soube do ocorrido. Depois eu soube que ele estava há alguns dias usando meu carro." Lucas Oliveira Taxista

Desde quando o táxi estava na oficina?

Desde o dia 4 (sexta-feira). Era para fazer revisão na bomba de óleo e substituir a bomba de água, mas tivemos dificuldade para encontrar a peça e o serviço demorou mais do que o previsto.

E você já sabe como vai fazer para sustentar sua família a partir de agora?

Já estou correndo atrás de emprego hoje, não posso ficar parado. Tenho um filho de 3 anos, uma filha de 5 anos e minha esposa não trabalha. Estou passando por dificuldade, meu armário está seco. Tive até que pedir dinheiro emprestado para poder comprar as peças do carro. O taxista depende do trabalho para ganhar dinheiro, cada dia parado é prejuízo.

Quanto ao mecânico, o que você espera agora?

Espero que ele assuma o prejuízo e as consequências das vidas que se foram nesse acidente gravíssimo, que poderia ser evitado. Eu lamento muito pelas pessoas que morreram, mas e eu? E meu meio de trabalho, como fica? Tudo isso é lamentável.

FAMÍLIA DE MECÂNICO CONTRADIZ TAXISTA

Irmão do mecânico, Marciel Oliveira afirmou que o taxista sabia que Marcelo usava o veículo. "Ele pediu para meu irmão testar o carro, inclusive eles tinham combinado do Marcelo ir com o táxi até Jaguaré no sábado (12), para ir a um aniversário da família. Ele precisa assumir o que combinou com meu irmão", respondeu.

NOTA DA POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o Inquérito policial já foi instaurado na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. Todos os envolvidos e testemunhas serão ouvidos dentro do prazo legal.

