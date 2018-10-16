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Norte do ES

Namorada presencia assassinato de adolescente em Sooretama

Segundo a testemunha, os criminosos chegaram já perguntando se o jovem queria morrer naquele momento ou depois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 11:21

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 11:21

Entrada da delegacia de Sooretama, onde caso é investigado Crédito: Loreta Fagionato
Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiro em Sooretama, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegar ao local do crime, na noite de segunda-feira (15), no Centro, a vítima Leonardo Zanetti Pedro estava caída no chão, próximo a uma casa de reciclagem de materiais. 
Logo em seguida, uma ambulância socorreu a vítima para o Pronto Atendimento (PA). De acordo com a médica, o adolescente já chegou sem vida. O tiro o atingiu na altura do abdômen.
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A namorada da vítima disse aos policiais que testemunhou os disparos. De acordo com o depoimento dela, dois indivíduos armados chegaram em uma moto e perguntaram à vítima "se ele queria morrer naquele momento ou depois". Logo em seguida, um deles sacou a arma e efetuou os disparos. 
Os militares recolheram do local cinco cápsulas deflagradas de calibre 40 e uma munição intacta do mesmo calibre. Nenhum suspeito foi localizado pelos policiais após buscas na região.
> Jovem baleado na cabeça é preso após ter alta médica
De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o caso segue sob investigação e outras informações só serão divulgadas após a conclusão do inquérito policial. Denúncias que podem contribuir para o trabalho da polícia, podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia pelo número 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos.

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