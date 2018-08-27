Mustang avaliado em R$ 300 mil é destruído pelo fogo na BR 101; fotos

Um Ford Mustang vermelho avaliado em R$ 300 mil ficou destruído após uma carreta, do tipo cegonha, pegar fogo devido a problemas mecânicos em João Neiva, na região Norte do Estado, no início na tarde deste domingo (26). Além do esportivo de luxo, a carreta transportava outros 10 veículos da montadora. A maioria do veículos foi destruída pelo fogo. Ninguém ficou ferido com o incêndio.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a carreta sofreu uma pane mecânica no km 201. O fogo foi controlado pelas equipes da concessionária que foram ao local com um carro-pipa, guincho e equipamentos de sinalização.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista avistou o fogo, parou no acostamento e, com a ajuda de populares, conseguiu desengatar a cegonha da parte da cabine da carreta e ninguém ficou ferido com o incêndio.
A carreta seguia do município de Camaçari, na Bahia, para descarregar em Vitória. Toda a carga tinha seguro. Como o veículo ficou no acostamento, a rodovia não precisou ser interditada. O trânsito fluiu normalmente no local.