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Região Norte

Mustang avaliado em R$ 300 mil é destruído pelo fogo na BR 101; fotos

Uma carreta, do tipo cegonha, que transportava o esportivo de luxo, sofreu uma pane mecânica no km 201 da rodovia

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 10:34
Um Ford Mustang vermelho avaliado em R$ 300 mil ficou destruído após uma carreta, do tipo cegonha, pegar fogo devido a problemas mecânicos em João Neiva, na região Norte do Estado, no início na tarde deste domingo (26). Além do esportivo de luxo, a carreta transportava outros 10 veículos da montadora. A maioria do veículos foi destruída pelo fogo. Ninguém ficou ferido com o incêndio.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a carreta sofreu uma pane mecânica no km 201. O fogo foi controlado pelas equipes da concessionária que foram ao local com um carro-pipa, guincho e equipamentos de sinalização.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista avistou o fogo, parou no acostamento e, com a ajuda de populares, conseguiu desengatar a cegonha da parte da cabine da carreta e ninguém ficou ferido com o incêndio.
A carreta seguia do município de Camaçari, na Bahia, para descarregar em Vitória. Toda a carga tinha seguro. Como o veículo ficou no acostamento, a rodovia não precisou ser interditada. O trânsito fluiu normalmente no local.

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