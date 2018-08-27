Mustang avaliado em R$ 300 mil é destruído pelo fogo na BR 101; fotos

Um Ford Mustang vermelho avaliado em R$ 300 mil ficou destruído após uma carreta, do tipo cegonha, pegar fogo devido a problemas mecânicos em, na região Norte do Estado, no início na tarde deste domingo (26). Além do esportivo de luxo, a carreta transportava outros 10 veículos da montadora. A maioria do veículos foi destruída pelo fogo. Ninguém ficou ferido com o incêndio.