Mulher é presa após matar o marido a facadas em Linhares

Hospital Geral de Linhares Crédito: Amabily Caliman

Uma mulher foi presa após esfaquear o marido na noite de sábado (23), no bairro Perobas, zona rural de Linhares. Sislene Cardoso confessou o crime à Polícia Militar e disse que "meteu a faca mesmo" depois de uma briga do casal. Josenildo Souza Ramos, 32 anos, chegou a ser socorrido mas morreu na manhã de domingo (24), no hospital.

A PM contou que foi acionada por volta das 22 horas de sábado. Ao chegou ao local, os militares viram Josenildo caído no chão de um dos cômodos da casa, gravemente ferido. Em conversa com a vitima, que segundo os militares estava lúcida, o homem informou que a esposa o havia esfaqueado no peito

CONFISSÃO

Sislene estava em casa e confessou o crime. Segundo a PM, ela informou que, após uma briga familiar, "havia metido a faca mesmo". Diante da confissão, foi dada voz de prisão.

De acordo com os militares, a mulher não apresentava sintomas de embriaguez e estava bem tranquila, inclusive rindo a todo momento em tom de deboche, chegando a pedir aos militares para adiantar logo os procedimentos para ela não ficar muito tempo parada na viatura.





Em seguida, o Corpo Bombeiros chegou no local e encaminhou a vítima, ainda lúcida, para o Hospital Geral de Linhares. Na manhã deste domingo (24), Josenildo não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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