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Crime

Mulher é presa após matar o marido a facadas em Linhares

A esposa confessou o crime dizendo à PM que, após um desentendimento familiar, 'havia metido a faca mesmo'

Publicado em 24 de Junho de 2018 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2018 às 20:03
Hospital Geral de Linhares Crédito: Amabily Caliman
Uma mulher foi presa após esfaquear o marido na noite de sábado (23), no bairro Perobas, zona rural de Linhares. Sislene Cardoso confessou o crime à Polícia Militar e disse que "meteu a faca mesmo" depois de uma briga do casal.  Josenildo Souza Ramos, 32 anos, chegou a ser socorrido mas morreu na manhã de domingo (24), no hospital. 
A PM contou que foi acionada por volta das 22 horas de sábado. Ao chegou ao local, os militares viram Josenildo caído no chão de um dos cômodos da casa, gravemente ferido. Em conversa com a vitima, que segundo os militares estava lúcida, o homem informou que a esposa o havia esfaqueado no peito 
CONFISSÃO
Sislene estava em casa e confessou o crime. Segundo a PM, ela informou que, após uma briga familiar, "havia metido a faca mesmo". Diante da confissão, foi dada voz de prisão.
De  acordo com os militares, a mulher não apresentava sintomas de embriaguez e estava bem tranquila, inclusive rindo a todo momento em tom de deboche, chegando a pedir aos militares para adiantar logo os procedimentos para ela não ficar muito tempo parada na viatura.
 
Em seguida, o Corpo Bombeiros chegou no local e encaminhou a vítima, ainda lúcida, para o Hospital Geral de Linhares. Na manhã deste domingo (24), Josenildo não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que Sislene Cardoso foi levada à delegacia de Linhares, onde foi autuada por tentativa de homicídio. Porém, diante da morte da vítima, a autuação poderá ser alterada. A suspeita permanece detida aguardando a transferência para o presídio feminino de Colatina. O delegado de plantão não informou se a mudança foi feita. 

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