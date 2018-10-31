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Norte do ES

Mulher é esfaqueada em Pinheiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou socorro a vítima ferida e a encaminhou para um hospital da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 19:39

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 19:39

O caso será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinheiros Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada na manhã desta quarta-feira (31) em Pinheiros, no Norte do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou socorro à vítima ferida e a encaminhou para um hospital da região.
A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada no hospital, no Centro de Pinheiros, onde a vítima estava sendo atendida. Os militares realizaram buscas, porém nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que até o momento ninguém foi detido e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros. Outras informações não foram repassadas para não atrapalhar a investigação.
Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas

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