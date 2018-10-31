Mulher é esfaqueada em Pinheiros

O caso será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinheiros Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Pinheiros, no Norte do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou socorro à vítima ferida e a encaminhou para um hospital da região. Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada na manhã desta quarta-feira (31) em, no Norte do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou socorro à vítima ferida e a encaminhou para um hospital da região.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada no hospital, no Centro de Pinheiros, onde a vítima estava sendo atendida. Os militares realizaram buscas, porém nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Civil informou que até o momento ninguém foi detido e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros. Outras informações não foram repassadas para não atrapalhar a investigação.