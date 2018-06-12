Mulher é baleada ao lutar com assaltante em Linhares

Uma mulher de 44 anos foi baleada após entrar em luta corporal com um assaltante em Linhares, região Norte do Estado, na manhã de segunda-feira (11). A vítima informou à Polícia Militar que voltava de um sítio, na zona rural do município, localizado às margens da ES 356, onde havia visitado os filhos durante o final de semana, quando foi abordada pelo criminoso, de bicicleta, e com um revólver em uma das mãos.
O acusado chegou por trás da vitima e anunciou o assalto. Porém, antes de a mulher virar, o suspeito puxou o gatilho da arma, mas o revólver mascou e não disparou.
Assustada, a vitima reagiu entrando em luta corporal com o bandido, que novamente puxou o gatilho da arma. Desta vez, o revólver disparou um tiro, que acertou a mão direita da vitima, próximo ao dedo polegar.
Após o crime, o bandido fugiu sem levar nada da vítima. A mulher ligou para o filho, que a socorreu até o Hospital Geral de Linhares. De acordo com a PM, a vitima passou por uma pequena cirurgia, onde foi retirado o projétil, provavelmente de calibre 32, que ficou alojado na mão.
A vítima ficou no hospital sob cuidados médicos e o estado de saúde dela é estável, segundo os militares. Ela disse apenas que o acusado é moreno, magro e trajava camisa azul e bermuda e não se lembrava de tê-lo visto antes.
O projétil foi entregue na Delegacia de Linhares, que vai investigar o caso.