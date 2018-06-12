Violência

Mulher é baleada ao lutar com assaltante em Linhares

Após o crime, o suspeito fugiu sem levar nada da vítima. A mulher ligou para o filho, que a socorreu até o Hospital Geral de Linhares

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 13:11

Redação de A Gazeta

Vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Amabily Caliman
Uma mulher de 44 anos foi baleada após entrar em luta corporal com um assaltante em Linhares, região Norte do Estado, na manhã de segunda-feira (11). A vítima informou à Polícia Militar que voltava de um sítio, na zona rural do município, localizado às margens da ES 356, onde havia visitado os filhos durante o final de semana, quando foi abordada pelo criminoso, de bicicleta, e com um revólver em uma das mãos.
O acusado chegou por trás da vitima e anunciou o assalto. Porém, antes de a mulher virar, o suspeito puxou o gatilho da arma, mas o revólver mascou e não disparou.
Assustada, a vitima reagiu entrando em luta corporal com o bandido, que novamente puxou o gatilho da arma. Desta vez, o revólver disparou um tiro, que acertou a mão direita da vitima, próximo ao dedo polegar.
Após o crime, o bandido fugiu sem levar nada da vítima. A mulher ligou para o filho, que a socorreu até o Hospital Geral de Linhares. De acordo com a PM, a vitima passou por uma pequena cirurgia, onde foi retirado o projétil, provavelmente de calibre 32, que ficou alojado na mão. 
A vítima ficou no hospital sob cuidados médicos e o estado de saúde dela é estável, segundo os militares. Ela disse apenas que o acusado é moreno, magro e trajava camisa azul e bermuda e não se lembrava de tê-lo visto antes.
O projétil foi entregue na Delegacia de Linhares, que vai investigar o caso.

