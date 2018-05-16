Mulher é agredida e estuprada em estrada de São Domingos do Norte

Dois adolescentes tem 15 e 16 anos Crédito: Divulgação/PM

Três adolescentes foram apreendidos suspeitos de terem violentado uma mulher na zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na última segunda-feira (14).

De acordo com a polícia, a mulher seguia de moto para um distrito da zona rural de São Domingos do Norte quando foi abordada pelos suspeitos. Eles fizeram sinal para ela parar o veículo. Como achou que era um assalto, ela não parou e os bandidos a derrubaram.

A mulher sofreu várias agressões e foi violentada em seguida. Dois dos adolescentes têm 15 e 16 anos de idade. Eles foram apreendidos no início da manhã de terça-feira (15) no mesmo município. Um terceiro suspeito foi detido no início da noite em São Gabriel da Palha. Segundo a Polícia Militar, um deles tem sete passagens pela polícia.

Infelizmente, a gente ainda tem essa limitação legal. Os menores tinham várias passagens por roubo e fatos graves envolvendo grave ameaça. Ainda assim estavam soltos, declarou um dos responsáveis pelo policiamento na região, Tenente Dankas.

De acordo com Dankas, o policiamento é feito na região e a investigação agora cabe à Polícia Civil. Estamos consternados com essa situação. A gente pede que as demais instituições assumam a responsabilidade para que isso não volte a se repetir, declarou.