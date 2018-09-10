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Mulher com mandado de prisão na Serra é presa em Linhares

A Polícia Civil de Linhares informou que a mulher foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 18:52

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 18:52

Delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online
Um mulher de 37 anos, com mandado de prisão em aberto da Serra, na Grande Vitória, foi detida e presa em Linhares, região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), Niomara Gomes Piedade foi abordada na noite de domingo (09), durante um policiamento preventivo na Rua Rio Grande do Norte, no bairro Aviso. 
Ao checarem o nome da suspeita, os militares encontraram no sistema um mandado de prisão em aberto emitido pela 4ª Vara Criminal da Serra pelo crime de furto qualificado.
Niomara Piedade foi detida e encaminhada para a Delegacia de Linhares.
A Polícia Civil de Linhares informou que a mulher foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Colatina.

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