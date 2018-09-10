Mulher com mandado de prisão na Serra é presa em Linhares

Delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

Linhares, região Norte do Estado. Um mulher de 37 anos, com mandado de prisão em aberto da Serra, na Grande Vitória, foi detida e presa em, região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Niomara Gomes Piedade foi abordada na noite de domingo (09), durante um policiamento preventivo na Rua Rio Grande do Norte, no bairro Aviso.

Ao checarem o nome da suspeita, os militares encontraram no sistema um mandado de prisão em aberto emitido pela 4ª Vara Criminal da Serra pelo crime de furto qualificado.

Niomara Piedade foi detida e encaminhada para a Delegacia de Linhares.