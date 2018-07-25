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Norte do ES

MP faz operação contra uso de diplomas falsos para obter cargo público

Objetivo dos criminosos era conseguir nomeações em cargos públicos usando diplomas falsos. Ação busca cumprir mandados em Linhares e Rio Bananal

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 12:39
Operação Mestre Oculto é realizada em Linhares e Rio Bananal Crédito: DIvulgação/MPES
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) realiza, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação para desarticular um esquema para a obtenção de diplomas falsos de curso superior na região Norte do Estado. O objetivo dos criminosos era conseguir nomeação em cargos públicos.
A ação, batizada de "Operação Mestre Oculto", busca cumprir quatro mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão em Linhares e Rio Bananal. As equipes saíram da Promotoria de Linhares logo pela manhã.
A ação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, com auxílio do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP) e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
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