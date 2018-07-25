MP faz operação contra uso de diplomas falsos para obter cargo público

Operação Mestre Oculto é realizada em Linhares e Rio Bananal Crédito: DIvulgação/MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) realiza, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação para desarticular um esquema para a obtenção de diplomas falsos de curso superior na região Norte do Estado. O objetivo dos criminosos era conseguir nomeação em cargos públicos.

A ação, batizada de "Operação Mestre Oculto", busca cumprir quatro mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão em Linhares e Rio Bananal. As equipes saíram da Promotoria de Linhares logo pela manhã.

A ação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, com auxílio do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP) e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.