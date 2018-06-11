Motoristas embriagados causam dois acidentes com mortes na ES 080

O motociclista Francisco de Andrade morreu após o acidente na Rodovia ES 080, em Colatina Crédito: Divulgação/PM

Dois motoristas embriagados causaram dois acidentes com mortes na Rodovia ES 080, em Colatina e São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado. Em Colatina, um acidente envolvendo um carro e uma moto matou uma pessoa. De acordo com a Polícia Militar, a colisão aconteceu no km 146, próximo à entrada da Fazenda Dona Augusta, por volta de 20h16 deste domingo (10).

O condutor da moto, identificado como Francisco de Andrade, 29 anos, morreu no local. Já o condutor do veículo Chevrolet Onix, identificado como Gilson Zache, 57 anos, ficou no local. O motorista do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro e disse à polícia que havia ingerido bebida alcoólica depois do almoço.

Militares informaram que Zache exalava cheiro de bebida, apresentava fala adulterada, olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio. Ao apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi constatado que o motorista estava com o direito de dirigir suspenso.

Os policiais realizaram medidas administrativas e confeccionaram o o exame de contatação de alteração de capacidade psicomotora do motorista. Gilson Zache foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina com escoriações no braço. Ele foi autuado por homicídio culposo, sem intenção de matar, e conduzido para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.

SÃO DOMINGOS DO NORTE

Já em São Domingos do Norte, um acidente também envolvendo uma moto e um carro, por volta de 21h15, matou uma pessoa.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha informou que passava de moto ao lado de de outra motocicleta (onde estava a vítima) pela ES 080, no sentido Águia Branca x São Domingos do Norte, quando um Volkswagen Fox, com duas pessoas a bordo, que vinha em sentido contrário, causou o acidente.

O motorista do veículo que causou o acidente, em São Domingos do Norte, também havia ingerido bebida alcoólica Crédito: Divulgação/PM

O motorista do veículo, identificado como Roseni Lopes de Souza, 36 anos, invadiu a contramão e bateu de frente com a moto Honda Twister, que era pilotada por Vagner Souza Santos, 22 anos.





Após colidir na moto, o veículo também bateu em outro carro, um Chevrolet Corsa com duas pessoas a bordo, que seguia atrás das motocicletas.

Vagner Souza Santos foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O motorista do veículo que causou o acidente foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Roseni de Souza foi medicado, liberado e conduzido para a Delegacia de Colatina, junto com o passageiro do veículo, que é proprietário do carro, para as medidas cabíveis.

Foi realizado o teste do bafômetro no motorista Roseni de Souza, que causou o acidente, onde foi constatada a presença de 0,37 mg/l de álcool. O condutor foi autuado por homicídio culposo e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.