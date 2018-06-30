Motorista tenta ultrapassar e mata adolescente na BR 259

A vítima que estava na garupa da moto morreu no local Crédito: Divulgação/PM

Uma adolescente de 17 anos morreu após um carro fazer uma ultrapassagem indevida e bater na moto em que ela estava no carona na BR 259 em Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que prestou apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite de sexta-feira (29), na altura do quilômetro 96 da rodovia.

O motorista do veículo modelo Chevrolet Tracker, de 32 anos, estava em outro carro e ao avistar a viatura da PM, pediu para que eles parassem e relatou o que aconteceu. Segundo ele, ao ultrapassar uma carreta, invadindo a contramão e tentando voltar para a pista, não conseguiu ver a moto que estava à sua frente e bateu na traseira da motocicleta.

Com o impacto da colisão, a moto em que estavam o condutor e a vítima saiu da pista e foi parar em um matagal, que fica às margens da rodovia. A adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da moto foi socorrido por uma ambulância para o Hospital Silvio Avidos. O estado de saúde dele não foi informado.

O motorista do carro informou que saiu do local, porque ficou com receio da reação de pessoas que chegaram para ver o acidente, mas disse que já havia feito contato com o socorro médico e tentou entrar em contato com a polícia. Ele permaneceu na sede da 2ª CIA da PRF. O resultado do bafômetro deu negativo para o condutor do veículo. Os veículos e os pertences dos envolvidos ficaram sob responsabilidade da PRF.