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Em Baixo Guandu

Motorista tenta ultrapassar e mata adolescente na BR 259

Com a batida, vítima foi jogada para um matagal às margens da rodovia

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 17:47
A vítima que estava na garupa da moto morreu no local Crédito: Divulgação/PM
Uma adolescente de 17 anos morreu após um carro fazer uma ultrapassagem indevida e bater na moto em que ela estava no carona na BR 259 em Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar (PM), que prestou apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite de sexta-feira (29), na altura do quilômetro 96 da rodovia.
O motorista do veículo modelo Chevrolet Tracker, de 32 anos, estava em outro carro e ao avistar a viatura da PM, pediu para que eles parassem e relatou o que aconteceu. Segundo ele, ao ultrapassar uma carreta, invadindo a contramão e tentando voltar para a pista, não conseguiu ver a moto que estava à sua frente e bateu na traseira da motocicleta.
Com o impacto da colisão, a moto em que estavam o condutor e a vítima saiu da pista e foi parar em um matagal, que fica às margens da rodovia. A adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da moto foi socorrido por uma ambulância para o Hospital Silvio Avidos. O estado de saúde dele não foi informado.
O motorista do carro informou que saiu do local, porque ficou com receio da reação de pessoas que chegaram para ver o acidente, mas disse que já havia feito contato com o socorro médico e tentou entrar em contato com a polícia. Ele permaneceu na sede da 2ª CIA da PRF. O resultado do bafômetro deu negativo para o condutor do veículo. Os veículos e os pertences dos envolvidos ficaram sob responsabilidade da PRF.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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