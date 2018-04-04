Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motorista perde controle de veículo e invade casa em Colatina

Apesar do susto, não houve feridos

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 18:36
Crédito: Internauta Carlos Altair Gonçalves
Um motorista perdeu o controle do veículo em uma descida e atingiu o muro de uma casa na tarde desta quarta-feira (04), em Colatina, região Noroeste do Estado.
O acidente aconteceu no bairro Santo Antônio e, de acordo com o vizinho da casa atingida, Carlos Altair Gonçalves, de 60 anos, o motorista do veículo Fiat Strada informou que confundiu o pedal do freio com o do acelerador.
"Ele disse que estava descendo a rua e quando chegou na esquina, ao invés de frear, ele acelerou e perdeu o controle do veículo. Para não atingir pessoas que estavam na calçada, o condutor desviou e acabou atingindo o muro e ficando com o veículo preso aqui na casa do meu vizinho", disse.
Crédito: Internauta Carlos Altair Gonçalves
No veículo, além do motorista, estavam três pessoas, sendo uma mulher e duas crianças que foram retiradas pelos populares. Eles não tiveram ferimentos.
Um guincho foi chamado e retirou o veículo do local.
VEJA VÍDEO

DEFESA CIVIL
A Defesa Civil de Colatina e a Polícia Militar foram acionadas. A primeira vistoria da Defesa Civil no local, ainda com o veículo no muro, apontou que não havia risco e nenhum tipo de abalado na estrutura do imóvel. A equipe informou que irá realizar uma nova vistoria no imóvel nesta quinta-feira (5). 
Crédito: Internauta Carlos Altair Gonçalves

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados