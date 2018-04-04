Motorista perde controle de veículo e invade casa em Colatina

Crédito: Internauta Carlos Altair Gonçalves

Um motorista perdeu o controle do veículo em uma descida e atingiu o muro de uma casa na tarde desta quarta-feira (04), em Colatina , região Noroeste do Estado.

O acidente aconteceu no bairro Santo Antônio e, de acordo com o vizinho da casa atingida, Carlos Altair Gonçalves, de 60 anos, o motorista do veículo Fiat Strada informou que confundiu o pedal do freio com o do acelerador.

"Ele disse que estava descendo a rua e quando chegou na esquina, ao invés de frear, ele acelerou e perdeu o controle do veículo. Para não atingir pessoas que estavam na calçada, o condutor desviou e acabou atingindo o muro e ficando com o veículo preso aqui na casa do meu vizinho", disse.

Crédito: Internauta Carlos Altair Gonçalves

No veículo, além do motorista, estavam três pessoas, sendo uma mulher e duas crianças que foram retiradas pelos populares. Eles não tiveram ferimentos.

Um guincho foi chamado e retirou o veículo do local.

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DEFESA CIVIL

A Defesa Civil de Colatina e a Polícia Militar foram acionadas. A primeira vistoria da Defesa Civil no local, ainda com o veículo no muro, apontou que não havia risco e nenhum tipo de abalado na estrutura do imóvel. A equipe informou que irá realizar uma nova vistoria no imóvel nesta quinta-feira (5).