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Motorista morre em acidente na BR 259 em Colatina

Dois homens ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Silvio Avidos

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 21:16
O motorista morreu no local do acidente Crédito: Internauta
Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos na BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado. Com o impacto da batida, um motorista foi lançado para fora do carro e morreu no local, na altura do Bairro Columbia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo modelo Uno, Aderson da Rocha Augusto, 32 anos, seguia no sentido Baixo Guandu x Colatina, quando em uma curva no km 70 da rodovia, por volta de 23h30 da noite de domingo (20), perdeu o controle do carro, invadiu a contramão e colidiu na lateral de outro veículo, um Space Fox.
Já o motorista do SpaceFox, um homem de 26 anos, e a carona, de 28 anos, tiveram lesões leves e foram encaminhados para Hospital Silvio Avidos. O estado de saúde deles não foi informado.

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