Motorista morre em acidente na BR 259 em Colatina

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos na BR 259, em, região Noroeste do Estado. Com o impacto da batida, um motorista foi lançado para fora do carro e morreu no local, na altura do Bairro Columbia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo modelo Uno, Aderson da Rocha Augusto, 32 anos, seguia no sentido Baixo Guandu x Colatina, quando em uma curva no km 70 da rodovia, por volta de 23h30 da noite de domingo (20), perdeu o controle do carro, invadiu a contramão e colidiu na lateral de outro veículo, um Space Fox.