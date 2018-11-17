Motorista fica ferido após carreta com eucalipto tombar na BR 259

A carga de eucalipto ficou espalhada às margens da BR 259 em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Colatina, região Noroeste do Estado. O motorista ficou preso às ferragens. Uma carreta carregada de eucalipto tombou na BR 259 em, região Noroeste do Estado. O motorista ficou preso às ferragens.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 6h30 deste sábado (17) em uma curva no bairro Santa Helena. A carga de eucalipto ficou espalhada às margens da rodovia.

O caminhoneiro Thiago Camata dirigia a carreta e, após o acidente, ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dele não foi informado.

Funcionários da empresa informaram que o motorista saiu da cidade mineira de Resplendor e seguia para Aracruz com a carga de eucalipto. O óleo do veículo vazou na pista e o trânsito ficou parcialmente interditado.

A PRF informou que o trânsito no local já foi liberado.