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acidente

Motorista fica ferido após carreta com eucalipto tombar na BR 259

A carga de eucalipto ficou espalhada às margens da rodovia. O motorista, que ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2018 às 19:00
A carga de eucalipto ficou espalhada às margens da BR 259 em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma carreta carregada de eucalipto tombou na BR 259 em Colatina, região Noroeste do Estado. O motorista ficou preso às ferragens.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 6h30 deste sábado (17) em uma curva no bairro Santa Helena. A carga de eucalipto ficou espalhada às margens da rodovia.
O caminhoneiro Thiago Camata dirigia a carreta e, após o acidente, ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dele não foi informado.
Funcionários da empresa informaram que o motorista saiu da cidade mineira de Resplendor e seguia para Aracruz com a carga de eucalipto. O óleo do veículo vazou na pista e o trânsito ficou parcialmente interditado.
A PRF informou que o trânsito no local já foi liberado.
 

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