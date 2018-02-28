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Colatina

Motorista embriagado destrói muro de igreja em Colatina

Fiéis da igreja conseguiram deter o motorista e acionaram a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 16:53

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 16:53

O muro da Igreja ficou destruído Crédito: Internauta
Um motorista embriagado perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma igreja em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (27), no bairro Bela Vista. Segundo testemunhas, o acusado já entrou na Rua Claudio Bernardino em alta velocidade e tentou fugir após destruir o muro. 
Fiéis da igreja conseguiram deter o motorista e acionaram a polícia. Testemunhas disseram que o acusado fazia ameaças com uma pedra na mão e teria dito: "Eu bato em vocês dois e não vai dar em nada". 
> Leia mais matérias sobre Acidentes
Quando a polícia chegou, o motorista confirmou que havia ingerido bebida alcóolica, mas negou a tentativa de fuga.
Fiat Uno após a colisão contra o muro da igreja Crédito: Internauta
O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais constataram os sinais de embriaguez, como odor de álcool, olhos vermelhos e fala alterada. O acusado foi levado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado por embriaguez ao volante. Ele pagou fiança de R$ 1 mil e vai responder pelo crime em liberdade.
 

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