Motorista é preso após acidente em Colatina

O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e invadiu a casa Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um motorista, de 61 anos, que se envolveu em um acidente em Colatina, foi encaminhado para delegacia após os policiais descobrirem que ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão perdeu o freio e acabou invadindo uma residência no bairro Vicente Soella, na tarde de domingo (13).

O acidente causou danos no poste de iluminação da rua e também no muro e no telhado da garagem, que caíram em cima do veículo que estava estacionado.

MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO

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Quando os militares consultaram o nome do motorista, foi constatado um mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pela 2ª Vara Criminal de Colatina.