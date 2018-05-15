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Acidente

Motorista é preso após acidente em Colatina

Quando os militares consultaram o nome do motorista, foi constatado um mandado de prisão em aberto por homicídio

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 22:19
O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e invadiu a casa Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um motorista, de 61 anos, que se envolveu em um acidente em Colatina, foi encaminhado para delegacia após os policiais descobrirem que ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio.
De acordo com a Polícia Militar, o caminhão perdeu o freio e acabou invadindo uma residência no bairro Vicente Soella, na tarde de domingo (13).
O acidente causou danos no poste de iluminação da rua e também no muro e no telhado da garagem, que caíram em cima do veículo que estava estacionado.
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO
Crédito: Internauta | Gazeta Online
Quando os militares consultaram o nome do motorista, foi constatado um mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pela 2ª Vara Criminal de Colatina.
O motorista foi atendido no pronto-socorro e em seguida levado para a Delegacia Regional de Colatina. O carona também foi levado para o pronto socorro e ficou sob cuidados médicos.

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