Motorista bêbado invade contramão e bate em viatura da PM em Colatina

Um motorista embriagado invadiu a contramão e bateu em uma viatura da Polícia Militar em, região Noroeste do Estado. De acordo com a PM, o acidente aconteceu na Avenida Neves Lima de Souza no bairro Santa Margarida, na noite de sexta-feira (17). O motorista, 60 anos, conduzia um Chevrolet Celta.

A colisão aconteceu próximo à entrada do Ifes de Colatina. Ninguém ficou ferido. Os condutores do veículo e da viatura foram convidados a realizar o teste do bafômetro. O PM, que dirigia a viatura, teve como resultado 0,00 mg/L de álcool. Já o condutor do Celta teve como resultado 1,19 Mg/l e foi encaminhado para a Delegacia de Colatina.