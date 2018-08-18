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Noroeste do ES

Motorista bêbado invade contramão e bate em viatura da PM em Colatina

O homem, de 60 anos, pagou fiança e vai responder em liberdade pelos crimes de dano ao patrimônio e embriaguez ao volante

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 18:34
O motorista fez o teste do bafômetro, que comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica Crédito: Divulgação/PM
Um motorista embriagado invadiu a contramão e bateu em uma viatura da Polícia Militar em Colatina, região Noroeste do Estado. De acordo com a PM, o acidente aconteceu na Avenida Neves Lima de Souza no bairro Santa Margarida, na noite de sexta-feira (17). O motorista, 60 anos, conduzia um Chevrolet Celta.
A colisão aconteceu próximo à entrada do Ifes de Colatina. Ninguém ficou ferido. Os condutores do veículo e da viatura foram convidados a realizar o teste do bafômetro. O PM, que dirigia a viatura, teve como resultado 0,00 mg/L de álcool. Já o condutor do Celta teve como resultado 1,19 Mg/l e foi encaminhado para a Delegacia de Colatina.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que o condutor pagou fiança e vai responder em liberdade pelos crimes de dano ao patrimônio e embriaguez ao volante.
 
 

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