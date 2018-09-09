Motociclista sem habilitação morre no dia do aniversário em Itarana

A PM informou que o motociclista não tinha carteira de habilitação Crédito: Internauta/Gazeta Online

Itarana, região Noroeste do Estado. Um motociclista sem habilitação morreu no dia em que completava 40 anos, neste sábado (08), ao bater com sua moto no meio fio na rodovia ES 261 em, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, Valdery Schwanz passava pela rodovia ES 261, no sentido Itarana a Santa Maria de Jetibá, na tarde de sábado, quando, ao passar por uma curva, perdeu o controle da moto, invadiu a contramão e bateu no meio fio.

Após a colisão, Valdery Schwanz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM informou que a vítima era morador de Santa Maria de Jetibá e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).