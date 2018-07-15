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Colatina

Motociclista morre após invadir contramão e bater em carro na ES 080

Cirineu Alves da Cruz, 35 anos, morreu no local. Motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou que ele havia ingerido bebida alcoólica

Publicado em 15 de Julho de 2018 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2018 às 16:43
Motociclista morreu após bater em carro Colatina Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater em um carro na madrugada deste domingo (15), na ES 080, em Colatina, região Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no km 167 da rodovia, por volta de 3h20.
Os militares informaram que o condutor da motocicleta, identificado como Cirineu Alves da Cruz, 35 anos, e um jovem, 19 anos, que estava na garupa da moto, seguiam no sentido Colatina x São Domingos do Norte, quando o motociclista perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a contramão e acabou atingindo o veículo, um Chevrolet Celta, que seguia em sentido contrário.
Com o impacto da colisão, a moto foi parar na lateral da pista e o veículo ficou atravessado em uma das vias.
O motociclista Cirineu Alves da Cruz morreu no local. Já o carona, de 19 anos, ficou às margens da rodovia. Os policiais informaram que ele estava consciente e aguardando o resgate. 
MOTORISTA DE CARRO INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA
O condutor do veículo, de 39 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele foi encaminhado para a delegacia de Colatina. A Polícia Civil informou que o condutor foi autuado por embriaguez ao volante, pagou fiança e, em seguida, foi liberado.

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