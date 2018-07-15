Motociclista morre após invadir contramão e bater em carro na ES 080

Motociclista morreu após bater em carro Colatina Crédito: Internauta/Gazeta Online

Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater em um carro na madrugada deste domingo (15), na ES 080, em Colatina, região Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no km 167 da rodovia, por volta de 3h20.

Os militares informaram que o condutor da motocicleta, identificado como Cirineu Alves da Cruz, 35 anos, e um jovem, 19 anos, que estava na garupa da moto, seguiam no sentido Colatina x São Domingos do Norte, quando o motociclista perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a contramão e acabou atingindo o veículo, um Chevrolet Celta, que seguia em sentido contrário.

Com o impacto da colisão, a moto foi parar na lateral da pista e o veículo ficou atravessado em uma das vias.

O motociclista Cirineu Alves da Cruz morreu no local. Já o carona, de 19 anos, ficou às margens da rodovia. Os policiais informaram que ele estava consciente e aguardando o resgate.

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