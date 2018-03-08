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Bairro Interlagos

Motociclista morre após colisão com ônibus em Linhares

José Francisco dos Santos, de 53 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Publicado em 08 de Março de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 14:41
Um homem de moto morreu após uma colisão com um ônibus no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (7), no cruzamento da Rua dos Bandeirantes com a Avenida Barão do Rio Branco, uma das mais movimentadas do bairro.
O circuito de videomonitoramento de um estabelecimento comercial próximo registrou o acidente. A vítima é José Francisco dos Santos, de 53 anos. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o SML de Linhares.
A Viação Joana Darc informou que está prestando a assistência necessária à família do motociclista.

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