Motociclista morre após colisão com ônibus em Linhares

Um homem de moto morreu após uma colisão com um ônibus no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (7), no cruzamento da Rua dos Bandeirantes com a Avenida Barão do Rio Branco, uma das mais movimentadas do bairro.

O circuito de videomonitoramento de um estabelecimento comercial próximo registrou o acidente. A vítima é José Francisco dos Santos, de 53 anos. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o SML de Linhares.