Motociclista morre após batida com caminhonete em Linhares

Um homem morreu em um acidente na tarde deste sábado (24), na Rodovia Dalmácio José Mage, estrada que liga a BR 101 ao distrito de Córrego Farias, interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A moto que ele conduzia e uma caminhonete colidiram por volta das 15h. Depois da batida, os dois veículos ainda pegaram fogo.

A vítima foi identificada por parentes como Wesley Hoffmann, de 30 anos. Ele foi lançado para o matagal ao lado da pista e morreu no local. O primo Welber Hoffmann disse que quando chegou ao local do acidente Wesley já estava morto.

Na caminhonete estavam quatro pessoas, mas nenhuma se feriu. O condutor José Geraldo Effegem contou que fazia a curva e só viu o motociclista na hora da batida. Para ele, o mato alto às margens da rodovia e a curva acentuada contribuíram para o acidente.

Wesley Hoffmann morreu no acidente Crédito: Montagem Gazeta Online/Reprodução/Facebook

Questionada, a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag) diz que no dia 18 de janeiro assinou um termo de compromisso com a prefeitura de Linhares para o município realizar a manutenção em 69,63 quilômetros de estradas do programa Caminhos do Campo. O processo para a liberação dos recursos ainda está em andamento.