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Veículos pegaram fogo

Motociclista morre após batida com caminhonete em Linhares

Wesley Hoffmann, de 30 anos, foi lançado para o matagal ao lado da pista e morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 20:48

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 20:48

Um homem morreu em um acidente na tarde deste sábado (24), na Rodovia Dalmácio José Mage, estrada que liga a BR 101 ao distrito de Córrego Farias, interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A moto que ele conduzia e uma caminhonete colidiram por volta das 15h. Depois da batida, os dois veículos ainda pegaram fogo.
A vítima foi identificada por parentes como Wesley Hoffmann, de 30 anos. Ele foi lançado para o matagal ao lado da pista e morreu no local. O primo Welber Hoffmann disse que quando chegou ao local do acidente Wesley já estava morto.
Na caminhonete estavam quatro pessoas, mas nenhuma se feriu. O condutor José Geraldo Effegem contou que fazia a curva e só viu o motociclista na hora da batida. Para ele, o mato alto às margens da rodovia e a curva acentuada contribuíram para o acidente.
Wesley Hoffmann morreu no acidente Crédito: Montagem Gazeta Online/Reprodução/Facebook
Questionada, a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag) diz que no dia 18 de janeiro assinou um termo de compromisso com a prefeitura de Linhares para o município realizar a manutenção em 69,63 quilômetros de estradas do programa Caminhos do Campo. O processo para a liberação dos recursos ainda está em andamento. 
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Procurada, a Prefeitura de Linhares disse que o convênio firmado com a Seag ainda não entrou em vigência. Mesmo assim, o município afirma que irá realizar os serviços necessários, com recursos próprios, para manutenção das rodovias Caminhos do Campo da cidade. Na semana que vem, o serviço será feito em Baixo Quartel. Em Córrego Farias, na segunda quinzena de março.

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