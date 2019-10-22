Motociclista morre após bater em máquina de obras em Pedro Canário

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 11:27
- Atualizado há 6 anos
Um homem de 56 anos morreu em Pedro Canário, Região Norte do Estado, após bater com sua motocicleta na lateral de uma motoniveladora, que é uma máquina usada para nivelar terrenos. O acidente aconteceu na Rodovia ES 209, no distrito de Floresta do Sul, na tarde desta segunda-feira (21).
Segundo a Polícia Militar, o motorista da máquina de obras disse que seguia pela rodovia, no sentido Floresta do Sul X Pedro Canário, quando foi realizar uma conversão à esquerda. Neste momento a moto Honda CG colidiu na lateral do veículo. O motociclista José Paulo da Silva caiu na pista.
O condutor da motoniveladora afirmou que prestou os primeiros-socorros e que a vítima apresentava sinais vitais e conversava após o acidente. Testemunhas contaram aos militares que o motociclista realizava uma ultrapassagem quando aconteceu a colisão.
Uma ambulância foi acionada e José Paulo foi socorrido e levado a um hospital do município. No entanto, a equipe médica informou à PM que o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e já estava morto quando chegou ao hospital.
O corpo de José Paulo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Já o motorista da máquina deve prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia de Pedro Canário na manhã desta terça-feira (22).
