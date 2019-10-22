Acidente em rodovia

Motociclista morre após bater em máquina de obras em Pedro Canário

Acidente aconteceu na Rodovia ES 209, no distrito de Floresta do Sul. Moto bateu na lateral da máquina durante uma ultrapassagem e o motociclista caiu na pista

Publicado em 22 de outubro de 2019

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver

Um homem de 56 anos morreu em Pedro Canário, Região Norte do Estado, após bater com sua motocicleta na lateral de uma motoniveladora, que é uma máquina usada para nivelar terrenos. O acidente aconteceu na Rodovia ES 209, no distrito de Floresta do Sul, na tarde desta segunda-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, o motorista da máquina de obras disse que seguia pela rodovia, no sentido Floresta do Sul X Pedro Canário, quando foi realizar uma conversão à esquerda. Neste momento a moto Honda CG colidiu na lateral do veículo. O motociclista José Paulo da Silva caiu na pista.

PRIMEIROS-SOCORROS

O condutor da motoniveladora afirmou que prestou os primeiros-socorros e que a vítima apresentava sinais vitais e conversava após o acidente. Testemunhas contaram aos militares que o motociclista realizava uma ultrapassagem quando aconteceu a colisão.

Uma ambulância foi acionada e José Paulo foi socorrido e levado a um hospital do município. No entanto, a equipe médica informou à PM que o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e já estava morto quando chegou ao hospital.

O corpo de José Paulo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Já o motorista da máquina deve prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia de Pedro Canário na manhã desta terça-feira (22).

