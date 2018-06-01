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Acidente

Motociclista morre após bater em cercado na rodovia ES 341 em Pancas

A vítima teria perdido o controle da motocicleta enquanto passava pelo local e veio a se chocar contra o cercado

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 19:40
Problemas na rodovia estadual 341 que liga Pancas a Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Um motociclista morreu após bater em um cercado às margens da rodovia ES 341 em Pancas, na região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (31), na Rodovia José Alves de Souza, no sentido Pancas a Colatina.
A vítima, Paulo Araújo Borel, que não teve a idade informada, teria perdido o controle da motocicleta enquanto passava pelo local e bateu contra um cercado.
O motociclista chegou a ser socorrido por uma ambulância e encaminhado para o Hospital e Maternidade de Pancas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

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