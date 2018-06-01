Motociclista morre após bater em cercado na rodovia ES 341 em Pancas

Problemas na rodovia estadual 341 que liga Pancas a Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

Um motociclista morreu após bater em um cercado às margens da rodovia ES 341 em Pancas, na região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (31), na Rodovia José Alves de Souza, no sentido Pancas a Colatina.

A vítima, Paulo Araújo Borel, que não teve a idade informada, teria perdido o controle da motocicleta enquanto passava pelo local e bateu contra um cercado.