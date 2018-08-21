Motociclista morre ao bater em poste de radar em Nova Venécia

Um motociclista morreu após bater de frente com um poste de radar no final da tarde desta segunda-feira (20), na Rodovia Miguel Curry Carneiro, que liga Nova Venécia a São Mateus, região Norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 18 horas, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Nova Venécia. Odin Marchiore morreu na hora.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que o motociclista perdeu o controle da moto e colidiu de frente com o poste do radar. No momento do acidente, Odin ultrapassava um caminhão.
A vítima, que voltava para casa quando sofreu o acidente, trabalhava como motorista de ambulância em Nova Venécia.