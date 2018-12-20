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Um morto e um ferido

Motociclista morre ao bater em carro e caminhão em Colatina

Acidente aconteceu no km 141 da ES 080, no final da tarde desta quarta-feira (19). Condutor da moto perdeu o controle do veículo em uma curva, invadiu a contramão e colidiu nos dois veículos. O passageiro da motocicleta ficou ferido e foi levado ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 14:00

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 14:00

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Um motociclista de 37 anos morreu e um homem de 40 anos ficou ferido em um grave acidente na Rodovia ES 080, em Colatina, região Noroeste do Estado, no final da tarde desta quarta-feira (19). Carlos Alexandre Freitas seguia de motocicleta pela via quando perdeu o controle da direção em uma curva e invadiu a contramão, colidindo com um caminhão e um carro. O acidente aconteceu no quilômetro 141.
De acordo com a Polícia Militar, o caminhão VW 23.220 e o Toyota Etios seguiam pela rodovia no sentido São Domingos do Norte para Colatina quando a motocicleta Honda XRE 300, que vinha no sentido contrário, invadiu a contramão e bateu nos dois veículos. Ele teria perdido o controle da direção em uma curva.
A moto colidiu na lateral esquerda do caminhão e depois bateu de frente com o automóvel. Em seguida, a vítima e a motocicleta foram lançados para fora da pista. Carlos morreu na hora e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O passageiro da moto ficou bastante ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital da região.
Motociclista morre ao bater em carro e caminhão em Colatina

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