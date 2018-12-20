Motociclista morre ao bater em carro e caminhão em Colatina

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão VW 23.220 e o Toyota Etios seguiam pela rodovia no sentido São Domingos do Norte para Colatina quando a motocicleta Honda XRE 300, que vinha no sentido contrário, invadiu a contramão e bateu nos dois veículos. Ele teria perdido o controle da direção em uma curva.

A moto colidiu na lateral esquerda do caminhão e depois bateu de frente com o automóvel. Em seguida, a vítima e a motocicleta foram lançados para fora da pista. Carlos morreu na hora e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O passageiro da moto ficou bastante ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital da região.