Um motociclista de 37 anos morreu e um homem de 40 anos ficou ferido em um grave acidente na Rodovia ES 080, em Colatina, região Noroeste do Estado, no final da tarde desta quarta-feira (19). Carlos Alexandre Freitas seguia de motocicleta pela via quando perdeu o controle da direção em uma curva e invadiu a contramão, colidindo com um caminhão e um carro. O acidente aconteceu no quilômetro 141.
De acordo com a Polícia Militar, o caminhão VW 23.220 e o Toyota Etios seguiam pela rodovia no sentido São Domingos do Norte para Colatina quando a motocicleta Honda XRE 300, que vinha no sentido contrário, invadiu a contramão e bateu nos dois veículos. Ele teria perdido o controle da direção em uma curva.
A moto colidiu na lateral esquerda do caminhão e depois bateu de frente com o automóvel. Em seguida, a vítima e a motocicleta foram lançados para fora da pista. Carlos morreu na hora e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O passageiro da moto ficou bastante ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital da região.
Motociclista morre ao bater em carro e caminhão em Colatina