Motociclista bate em ônibus, cai na pista e é atropelado por carreta no ES

Acidente aconteceu na lateral da BR 101, próximo a um hotel. Vítima foi socorrida, mas está em estado grave, segundo a Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 09:21 - Atualizado há 6 anos

Motocicleta ficou presa debaixo de caminhão após acidente em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

Um grave acidente aconteceu na lateral da BR 101, em Linhares, Região Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (14). Um motociclista bateu na traseira de um ônibus, caiu na pista e acabou atropelado por uma carreta. Tudo aconteceu próximo a um hotel, no quilômetro 147,9.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem ficou caído na rodovia e a moto, que ficou presa debaixo do caminhão, foi arrastada por alguns metros. O trânsito ficou fechado por alguns minutos, mas já foi liberado. O ônibus, a carreta e a motocicleta já foram retirados da pista.

Ônibus foi atingido na traseira pelo motociclista na BR 101, em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e levada ao Hospital Rio Doce, em Linhares.

Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

