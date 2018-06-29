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acidente com morte

Motociclista bate em cerca e morre na ES 248 em Linhares

Divino Fernandes Souza foi encontrado pelos militares do Corpo de Bombeiros caído na beira da estrada

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 14:51
Corpo da vítima foi encaminhada ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um motociclista morreu após bater em uma cerca às margens da ES 248 em Linhares, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (28), na estrada que dá acesso a Pontal do Ipiranga.
A vítima, Divino Fernandes Souza, de 46 anos, trafegava no sentido Pontal do Ipiranga a Linhares quando perdeu o controle da moto, modelo Honda/CG Titan KS vermelha, e acabou batendo em uma cerca.
O homem foi encontrado pelos militares do Corpo de Bombeiros caído na beira da estrada, sem os sinais vitais. A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo e encaminhar para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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