Motociclista bate em cerca e morre na ES 248 em Linhares

Corpo da vítima foi encaminhada ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um motociclista morreu após bater em uma cerca às margens da ES 248 em Linhares, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (28), na estrada que dá acesso a Pontal do Ipiranga.

A vítima, Divino Fernandes Souza, de 46 anos, trafegava no sentido Pontal do Ipiranga a Linhares quando perdeu o controle da moto, modelo Honda/CG Titan KS vermelha, e acabou batendo em uma cerca.