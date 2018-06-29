Motociclista bate em cerca e morre na ES 248 em Linhares

Um motociclista morreu após bater em uma cerca às margens da ES 248 em Linhares, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (28), na estrada que dá acesso a Pontal do Ipiranga.
A vítima, Divino Fernandes Souza, de 46 anos, trafegava no sentido Pontal do Ipiranga a Linhares quando perdeu o controle da moto, modelo Honda/CG Titan KS vermelha, e acabou batendo em uma cerca.
O homem foi encontrado pelos militares do Corpo de Bombeiros caído na beira da estrada, sem os sinais vitais. A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo e encaminhar para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.