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acidente

Motociclista bate em carro e veículo pega fogo em Barra de São Francisco

O motociclista foi levado inconsciente para o Hospital

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 21:29
Moradores apagam fogo causado por acidente entre moto e carro em Barra de São Francisco Crédito: Reprodução
Um motociclista colidiu na traseira de um veículo que estava estacionado na tarde deste domingo (15), em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), com o impacto da batida, o motociclista ficou inconsciente, a moto começou a pegar fogo e as chamas atingiram o veículo.
O condutor da moto, segundo a PM, passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro da Cidade, quando o acidente aconteceu.
Os militares não informaram o que ocasionou a colisão. O motociclista ficou caído na pista. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros inconsciente para o Hospital Dra. Rita de Cássia, para receber atendimento médico.
O estado de saúde do condutor e o nome dele não foram informados pelos militares. A polícia disse que não foi possível realizar o teste do bafômetro.
O princípio de incêndio nos dois veículos foi controlado por populares e pelos militares que estavam no local, com o auxílio de uma mangueira e um extintor de incêndio.

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