Motociclista bate em carro e veículo pega fogo em Barra de São Francisco

Moradores apagam fogo causado por acidente entre moto e carro em Barra de São Francisco Crédito: Reprodução

Um motociclista colidiu na traseira de um veículo que estava estacionado na tarde deste domingo (15), em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), com o impacto da batida, o motociclista ficou inconsciente, a moto começou a pegar fogo e as chamas atingiram o veículo.

O condutor da moto, segundo a PM, passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro da Cidade, quando o acidente aconteceu.

Os militares não informaram o que ocasionou a colisão. O motociclista ficou caído na pista. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros inconsciente para o Hospital Dra. Rita de Cássia, para receber atendimento médico.

O estado de saúde do condutor e o nome dele não foram informados pelos militares. A polícia disse que não foi possível realizar o teste do bafômetro.