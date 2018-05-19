Mortes em Colatina: motorista vai responder em liberdade provisória

Mateus Pereira de Oliveira Crédito: Facebook

O motorista Mateus Pereira de Oliveira, de 21 anos, que dirigia um dos veículos envolvidos em um acidente com cinco mortes em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, pagou fiança no valor de R$ 28.620 e vai responder em liberdade. Ele teve o alvará de soltura concedido pela Justiça, mas ainda segue internado em um hospital particular.

A FIANÇA

A Justiça determinou o pagamento de fiança de pouco mais de R$ 28,5 mil para que motorista do Corolla envolvido no acidente que matou cinco pessoas, em Colatina, responda em liberdade. O condutor Mateus Pereira de Oliveira, 21, foi autuado em flagrante pela Polícia Civil, ainda no dia do acidente, ocorrido em 1º de maio.

O acidente aconteceu por volta das 5h40, na ES 080, em Colatina, Noroeste do Estado. Para a polícia, Mateus estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente e foi quem provocou a batida. Ainda será investigado se o motorista havia ingerido bebida alcoólica.

O ACIDENTE

Mateus estava na direção do Toyota Corolla, acompanhado no carona por Marcelo Pereira Ramos, 38, que morreu no local do acidente. O carro bateu de frente contra o Celta onde estava a família do autônomo Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, que havia saído de São Gabriel da Palha para Vila Velha.

No Celta estavam ainda a esposa de Dyacy, Bruna Oliveira de Souza, 22, os pais do rapaz, Juraci Fernandes Mendes, 58, e Edir Caetano dos Anjos, 52, e a avó materna, Maria Marçal dos Anjos, de 91 anos. Os quatro morreram no momento da colisão.

O autônomo ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital de Colatina, onde passou por cirurgias. Ele não possuía habilitação e será responsabilizado pela infração.

Os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do acidente feitos Polícia Civil, apontaram que havia muita neblina encobrindo a pista no momento da colisão.

Bruna de Oliveira Souza, Marcelo Pereira Ramos, Juracy Fernandes Mendes e Edir Caetano dos Anjos abraçando Maria Marçal dos Anjos - Vítimas que morreram em acidente na ES 080 em Colatina Crédito: Facebook | Reprodução

O delegado Hedson Feliz, da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, autuou em flagrante Mateus pelos crime de homicídio culposo, cinco vezes, e por lesão corporal culposa, apontado o motorista como responsável por dar causa ao acidente. A nota de culpa do suspeito foi entregue à mãe dele.

O flagrante foi encaminhado para o juiz Ewerton Nicoli, de plantão no noite de segunda-feira. O magistrado fixou a quantia de R$ 28.620,00 de fiança para que o motorista do Corolla responda em liberdade.