Mortes em Colatina: morre motorista que havia perdido família inteira

Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: Alessandro Bacheti/TV Gazeta

O motorista do Celta envolvido em um grave acidente na ES 080, em Colatina, Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, morreu no início da tarde desta segunda-feira (21). Ele estava internado há 20 dias no Hospital Silvio Avidos, desde o dia do acidente, em 1º de maio.

Dyacy Fernandes perdeu o pai (Edir Caetano dos Anjos), a mãe (Juracy Fernandes Mendes) e a avó (Maria Marçal dos Anjos) de uma só vez. Ele estava na direção do veículo que colidiu frontalmente contra um Corolla na madrugada do dia 1º de maio.

Um familiar disse que ele estava internado em estado grave na UTI do hospital. "Dyacy morreu no hospital por volta de 13h15. Ele estava internado em estado grave na UTI. A ficha ainda não caiu, porque ainda tínhamos a esperança de que ele melhorasse e não queríamos que tivesse acontecido isso. Vai deixar muitas saudades. Foi uma tragédia que ficamos sabendo pelo noticiário. Agora, perdemos 5 pessoas, com a namorada dele. Enterrar um já é difícil, é muito triste, mas Deus sabe de todas as coisas. Um cachorrinho deles também estava no carro e morreu", disse.

Dyacy Fernandes não tinha Carteira Nacional de Habilitação. Ele sofreu lesões graves e ficou preso às ferragens. Após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, onde estava internado. De acordo com a Polícia Militar, foi realizada uma consulta ao sistema que constatou que. Ele sofreu lesões graves e ficou preso às ferragens. Após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, onde estava internado.

O corpo do motorista foi encaminhado para o SML de Colatina. O local do velório e enterro não foram informados.

MORTOS NO ACIDENTE

1. Marcelo Pereira Ramos, de 38 anos. , de 38 anos. Morava em Pancas , também na região Noroeste do Estado. Segundo a PM, ele estava no banco do carona do Corolla. Morreu na hora.

2. Bruna de Oliveira Souza, 22 anos. Ela era natural de Vila Velha, Região Metropolitana de Vitória. Segundo a PM, estava no carona do Celta. Morreu na hora.

3. Maria Marçal dos Anjos, 91 anos. Ela era natural de Alvarenga, cidade mineira. Estava no Celta. Morreu na hora.

4. Juracy Fernandes Mendes. Ocupante do Celta. Não foram informados dados sobre ele. Morreu na hora.

5. Edir Caetano dos Anjos, 52 anos. Natural de Alvarenga, cidade mineira, mas morava em Vila Velha. Também estava no Celta. Morreu na hora.

6. Dyacy Fernandes Caetano: dirigia o Celta. Morreu em 21 de maio, no hospital em que estava internado desde o dia do acidente, em 1º de maio.

Dyacy Fernandes Caetano não resistiu aos graves ferimentos e morreu no dia 21 de maio Crédito: Arquivo Pessoal

ÚNICO SOBREVIVENTE

O motorista Mateus Pereira de Oliveira, de 21 anos, que dirigia um dos veículos envolvidos em um acidente com seis mortes em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, pagou fiança no valor de R$ 28.620 e vai responder em liberdade. Ele teve o alvará de soltura concedido pela Justiça, mas ainda segue internado em um hospital particular. Mateus é o único sobrevivente da tragédia.

A Justiça determinou o pagamento de fiança de pouco mais de R$ 28,5 mil para que motorista do Corolla envolvido no acidente que matou seis pessoas, em Colatina, responda em liberdade. O condutor Mateus Pereira de Oliveira, 21, foi autuado em flagrante pela Polícia Civil, ainda no dia do acidente, ocorrido em 1º de maio.

Mateus Pereira de Oliveira Crédito: Facebook

O acidente aconteceu por volta das 5h40, na ES 080, em Colatina, Noroeste do Estado. Para a polícia, Mateus estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente e foi quem provocou a batida. Ainda será investigado se o motorista havia ingerido bebida alcoólica.

O ACIDENTE

Mateus estava na direção do Toyota Corolla, acompanhado no carona por Marcelo Pereira Ramos, 38, que morreu no local do acidente. O carro bateu de frente contra o Celta onde estava a família do autônomo Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, que havia saído de São Gabriel da Palha para Vila Velha.

No Celta estavam ainda a esposa de Dyacy, Bruna Oliveira de Souza, 22, os pais do rapaz, Juraci Fernandes Mendes, 58, e Edir Caetano dos Anjos, 52, e a avó materna, Maria Marçal dos Anjos, de 91 anos. Os quatro morreram no momento da colisão. Dyacy morreu no dia 21 de maio, no hospital em que estava internado desde o dia do acidente, em 1º de maio. Ele não possuía habilitação para dirigir.

Os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do acidente feitos Polícia Civil, apontaram que havia muita neblina encobrindo a pista no momento da colisão.