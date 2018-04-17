Moradores de Coqueiral de Aracruz estão sem luz há mais de 12 horas

Moradores de Coqueiral de Aracruz estão sem abastecimento de energia Crédito: Messenas Miranda Rocha/Leitor

Moradores de Coqueiral, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, estão sem energia elétrica há mais de 12 horas. Em pelo menos duas ruas do bairro, as casas estão sem luz desde as 20 horas desta segunda-feira (16).

De acordo com a esteticista Edinei Barbosa Rangel, de 45 anos, moradora da Rua Hortência, a Escelsa já foi informada sobre o problema, mas ainda não há previsão de quando a situação vai voltar ao normal.

"Todas as casas de um lado da minha rua estão sem energia. Na Rua Orquídea, que cruza com a minha, todas as casas estão sem luz. Já ligamos, desde ontem (segunda) para EDP e eles dizem que vão mandar uma equipe aqui e, até agora, nada. O que deixa a gente indignado é não ter uma previsão de solução para o problema", afirma Edinei.

A esteticista diz que, sem energia, não pode atender os clientes. Mas problema maior tem enfrentado um vizinho, que está doente e precisa se alimentar por sonda.

"Trabalho em casa, mas por enquanto não tenho como atender ninguém. Não quero nem abrir a minha geladeira, que é para ver se assim evito de perder as coisas. Meu vizinho está doente, fui lá hoje e a mãe contou que não conseguiu dar comida para ele, porque não tem como ligar o liquidificador para bater o alimento. Ele se alimenta por sonda", contou.

Problema provocado pela chuva

Em nota, a EDP informou que a falta de energia em Coqueiral foi provocada pelas fortes chuvas ocorridas nesta segunda (16), em Aracruz, quando "houve o registro de aumento no volume de ocorrências relacionadas à interrupção de energia, principalmente por queda de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica".

A EDP garantiu ainda que as equipes foram reforçadas para conseguir atender as demandas. "Para o atendimento, foram reforçadas as equipes em campo, que trabalharam durante a noite e madrugada, e seguem atuando hoje (terça) em ocorrências pontuais", diz a nota.