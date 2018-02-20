Moradora usa carroça para levar filha à escola no interior de Linhares

As aulas na rede municipal de ensino de Linhares, Norte do Estado, começaram há duas semanas, mas, desde então, o transporte escolar não passa no interior do distrito de Córrego Farias. Para levar os filhos à escola, que fica no Centro da localidade, tem morador usando até carroça.

É o caso da dona de casa Marlúcia Dias Cândido. Todos os dias ela arruma o animal e prepara a carroça para que a filha, Dilmara Cândido, frequente a escola. "Não está tendo ônibus, a gente tem que ir de mula. Quando está chovendo, eu não vou", disse a estudante.

Com as crianças em casa, pais também fazem o papel de professores. É o que acontece na casa do estudante Dirceu Jonas Prates, que mora a 12 quilômetros da escola. Mesmo com o apoio da família, ele disse que sente falta da sala de aula. "Eu gosto muito de estudar. Eu amo Matemática e este ano eu começo a aprender Inglês. Só que teve que parar porque não tem o ônibus".

A dona de casa Elaine Mendonça Adame diz que tem medo de perder a vaga da filha na creche, pois a menina ainda não foi estudar. "A gente tem que estar indo lá, informando a diretora qual o motivo. Ela entende, só que é uma situação difícil. A gente não tem condições de estar abastecendo o veículo para estar levando todos os dias. Tem duas semanas que a aula começou e ela está sem poder estudar".

Na residência da dona de casa Lívia Sales são pelo menos cinco que estão fora da sala de aula. "A gente não tem resposta dos responsáveis de quando vai ter uma condução para levá-los", cobrou.

A servidora pública Luzenilda Rosa Guasti disse que o problema acontece todo começo de ano. "Mas este ano parece que está um pouquinho pior. Estou preocupada com a falta, a gente não sabe como vai ser, como o professor vai fazer depois quando o aluno voltar, se vai repor as aulas ou não".

Nenhum funcionário da escola quis falar sobre o assunto, mas a pedagoga confirmou a situação. Disse também que, dos 380 alunos que estudam na escola, 30% não estão frequentando. Sobre o conteúdo dado em sala de aula, ela informou que a direção da escola está conversando com os professores para ver o que pode ser feito.

O QUE DIZ A PREFEITURA

O assessor jurídico da secretaria municipal de Educação, Gustavo Tureta, explicou o que houve no processo de licitação. "É um processo muito volumoso, com muitas rotas. Nós licitamos mais de 100 rotas e, dessas mais de 100 rotas, oito especificamente, que são as que atendem à escola, duas delas restaram fracassadas. Isso significa que, embora tenham aparecido licitantes interessados, eles foram desclassificados porque não apresentaram documentação necessária para contratação".

Tureta acredita que o transporte escolar seja restabelecido até o final do mês. Até lá, para que os alunos frequentem as aulas, ele disse que "a secretaria vai se reorganizar, pensar uma medida paliativa para resolver essa situação".