Mergulhadores procuram homem que desapareceu em rio de Linhares

Edcarlos pescava no rio com um amigo quando entrou na água e acabou se afogando. O Corpo de Bombeiros realiza buscas na tarde deste domingo (20)

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 16:03

Corpo de Bombeiros faz buscas no Rio Pequeno, em Linhares Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte

Um homem identificado apenas como Edcarlos se afogou e desapareceu no Rio Pequeno, em Linhares, Região Norte do Estado, na tarde deste sábado (19). O Corpo de Bombeiros realiza buscas no local neste domingo (15), próximo ao bairro Juparanã.

Um amigo da vítima, o mecânico Jorge Peter, contou que pescava com Edcarlos quando ele decidiu entrar no rio. A vítima teria se afogado e desaparecido na água. Ainda segundo Jorge, os dois moram na região e conhecem bem o rio.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve no local na tarde deste domingo (20) fazendo buscas por Edcarlos.

Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte.

