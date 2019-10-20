Vítima pescava no local

Mergulhadores procuram homem que desapareceu em rio de Linhares

Edcarlos pescava no rio com um amigo quando entrou na água e acabou se afogando. O Corpo de Bombeiros realiza buscas na tarde deste domingo (20)

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 16:03 - Atualizado há 6 anos

Corpo de Bombeiros faz buscas no Rio Pequeno, em Linhares Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte

Um homem identificado apenas como Edcarlos se afogou e desapareceu no Rio Pequeno, em Linhares, Região Norte do Estado, na tarde deste sábado (19). O Corpo de Bombeiros realiza buscas no local neste domingo (15), próximo ao bairro Juparanã.

Um amigo da vítima, o mecânico Jorge Peter, contou que pescava com Edcarlos quando ele decidiu entrar no rio. A vítima teria se afogado e desaparecido na água. Ainda segundo Jorge, os dois moram na região e conhecem bem o rio.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve no local na tarde deste domingo (20) fazendo buscas por Edcarlos.

Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta