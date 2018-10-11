Menino é atingido por bala perdida quando brincava em Linhares

Vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Amabily Caliman/Arquivo

Linhares, Norte do Estado. O alvo dos criminosos era um jovem de 25 anos, primo da criança, que também acabou ferido pelos disparos. Um menino de 11 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto brincava na rua em, Norte do Estado. O alvo dos criminosos era um jovem de 25 anos, primo da criança, que também acabou ferido pelos disparos.

A Polícia Militar informou que foi até o Hospital Geral de Linhares (HGL) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, o jovem de 25 anos disse aos militares que estava conversando na frente da casa de uma prima, na noite de quarta-feira (10), no bairro Nova Esperança, enquanto seu filho de 10 anos brincava com o primo de 11 anos na rua.

Nesse momento, dois criminosos armados passaram na rua e começaram a atirar em sua direção. Os disparos atingiram o ombro e a face direita da vítima. As balas ficaram alojadas.

O menino de 11 anos foi atingido por uma bala perdida no lado direito dos glúteos, onde o projétil também ficou alojado. As duas vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e o estado de saúde delas é estável.

BUSCAS

Os criminosos fugiram logo após o crime. Durante as buscas, a polícia recebeu informações de que os autores dos disparos estavam escondidos em uma casa no mesmo bairro.

Durante as buscas pelos suspeitos da tentativa de homicídio, a PM encontrou armas, munições e drogas em uma casa em que eles estariam se escondendo Crédito: Reprodução/Polícia Militar

No local, a proprietária da casa permitiu que os militares fizessem uma revista no interior do imóvel. Foram encontrados um revólver calibre 32 e uma munição picotada do mesmo calibre; uma garrucha cromada calibre 44 com numeração ilegível; uma arma de fabricação caseira calibre 12; duas munições do mesmo calibre, sendo uma intacta e outra picotada e uma espingarda calibre 22.

Também foram encontradas uma balança de precisão e duas buchas de maconha. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Linhares. A proprietária da residência foi conduzida para a delegacia para prestar depoimento como testemunha.

A assessoria da Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito havia sido detido e que outras informações, não poderiam ser repassadas para não atrapalhar o andamento das investigações.