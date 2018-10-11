Menino é atingido por bala perdida quando brincava em Linhares

Um menino de 11 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto brincava na rua em Linhares, Norte do Estado. O alvo dos criminosos era um jovem de 25 anos, primo da criança, que também acabou ferido pelos disparos.
A Polícia Militar informou que foi até o Hospital Geral de Linhares (HGL) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, o jovem de 25 anos disse aos militares que estava conversando na frente da casa de uma prima, na noite de quarta-feira (10), no bairro Nova Esperança, enquanto seu filho de 10 anos brincava com o primo de 11 anos na rua.
Nesse momento, dois criminosos armados passaram na rua e começaram a atirar em sua direção. Os disparos atingiram o ombro e a face direita da vítima. As balas ficaram alojadas.
O menino de 11 anos foi atingido por uma bala perdida no lado direito dos glúteos, onde o projétil também ficou alojado. As duas vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e o estado de saúde delas é estável.
BUSCAS
Os criminosos fugiram logo após o crime. Durante as buscas, a polícia recebeu informações de que os autores dos disparos estavam escondidos em uma casa no mesmo bairro.
No local, a proprietária da casa permitiu que os militares fizessem uma revista no interior do imóvel. Foram encontrados um revólver calibre 32 e uma munição picotada do mesmo calibre; uma garrucha cromada calibre 44 com numeração ilegível; uma arma de fabricação caseira calibre 12; duas munições do mesmo calibre, sendo uma intacta e outra picotada e uma espingarda calibre 22.
Também foram encontradas uma balança de precisão e duas buchas de maconha. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Linhares. A proprietária da residência foi conduzida para a delegacia para prestar depoimento como testemunha.
A assessoria da Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito havia sido detido e que outras informações, não poderiam ser repassadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
Menino é atingido por bala perdida quando brincava em Linhares