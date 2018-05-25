Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Menino de 13 anos morre após ser espancado em Linhares

Segundo a Polícia Militar, não foi possível obter informações sobre quem cometeu o crime. A agressão aconteceu no bairro Jocafe

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 13:54
A vítima foi transferida para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Amabily Caliman
Um menino de 13 anos morreu após ser espancado em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, não foi possível obter informações sobre quem cometeu o crime, apenas que a agressão aconteceu no bairro Jocafe, nesta quinta-feira (24).
De acordo com informações da PM, o menino estava desacordado e tinha várias lesões graves no rosto, na cabeça e nos braços quando foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, ele foi transferido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a administração do hospital. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e, até o momento, não houve detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia pelo telefone 181, com anonimato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados