Menino de 13 anos morre após ser espancado em Linhares

A vítima foi transferida para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Amabily Caliman

Um menino de 13 anos morreu após ser espancado em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, não foi possível obter informações sobre quem cometeu o crime, apenas que a agressão aconteceu no bairro Jocafe, nesta quinta-feira (24).

De acordo com informações da PM, o menino estava desacordado e tinha várias lesões graves no rosto, na cabeça e nos braços quando foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, ele foi transferido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a administração do hospital. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.