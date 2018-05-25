Menino de 13 anos morre após ser espancado em Linhares

Um menino de 13 anos morreu após ser espancado em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, não foi possível obter informações sobre quem cometeu o crime, apenas que a agressão aconteceu no bairro Jocafe, nesta quinta-feira (24).
De acordo com informações da PM, o menino estava desacordado e tinha várias lesões graves no rosto, na cabeça e nos braços quando foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, ele foi transferido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a administração do hospital. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e, até o momento, não houve detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia pelo telefone 181, com anonimato.