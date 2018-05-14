Membros da igreja do pastor George serão ouvidos nesta semana

Fachada da 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

A Polícia Civil continua as investigações do caso do incêndio que matou os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, no mês passado, na casa onde moravam, em Linhares, Norte do Estado. O enterro das crianças aconteceu na última semana.

Segundo fontes ligadas à Polícia Civil, dois membros da Igreja Batista Vida e Paz, liderada pelo pastor George Alves, pai de Joaquim e padrasto de Kauã, preso desde o dia 28 de abril por atrapalhar as investigações, serão ouvidos nesta semana, a requerimento da defesa do pastor.

CULTOS NAS CASAS DOS FIÉIS

Os cultos da Igreja Batista Vida e Paz de Linhares, onde os pastores George Alves Gonçalves e Juliana Salles eram líderes, passaram a ser realizados na casa de fiéis desde o fechamento do templo após a prisão de George

Gazeta Online, na noite deste domingo (13), que o motivo do fechamento da instituição é a falta de segurança, após a repercussão do caso e a prisão de George no dia 28 de abril. O ministro de louvor da Batista Vida e Paz de Linhares, Rodrigo Felix, que também é cunhado de Juliana Salles, disse em uma breve entrevista à reportagem dona noite deste domingo (13), que o motivo do fechamento da instituição é a falta de segurança, após a repercussão do caso e a prisão de George no dia 28 de abril. O templo chegou a sofre ataques no início de maio

Segundo Rodrigo, que foi acompanhado de outro membro até a igreja na noite deste domingo para retirar cadeiras, os cultos continuam acontecendo, mas agora na casa de fiéis.

"O local foi fechado porque tememos pela nossa segurança. Agora retornamos como era no início, nas células, com os cultos nas casas das pessoas, inclusive o que estou indo agora. Viemos aqui para retirar algumas cadeiras só", disse após fechar o portão com correntes e cadeado.

Membros vieram no domingo (13) à noite para pegar cadeiras na igreja Crédito: Brunela Alves

No local, há xingamentos contra George no portão da igreja. As placas de identificação da igreja foram retiradas segundo vizinhos, desde a madrugada de quinta-feira (10), dia do enterro dos irmãos Kauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos.

TENTATIVA DE DEPREDAÇÃO

igreja foi alvo de uma tentativa de depredação. Felix foi quem realizou o boletim de ocorrência e contou para a reportagem o que havia acontecido Na terça-feira (1) à noite, a. Felix foi quem realizou o boletim de ocorrência e contou para a reportagem o que havia acontecido

Tentaram rasgar a placa da igreja, chutaram o portão e tentaram abrir o cadeado à noite. Duas pessoas também gritaram dizendo que iriam queimar o lugar. Ainda não sabemos quem foi, mas na rua tem câmera de videomonitoramento que pode ter identificado as pessoas.