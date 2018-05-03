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Tragédia em Linhares

Membro de igreja que emprestou carro a pastor presta depoimento

Veículo passou por perícia no final da tarde desta quarta-feira

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 15:16
Polícia apreendeu e fez perícia em carro que era usado por pastor Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online
O membro da igreja Igreja Batista Vida e Paz, que emprestou o carro ao pastor George Alves, apreendido no dia 30 de abril, prestou depoimento (veja vídeo abaixo) na Delegacia Regional de Linhares na manhã desta quinta-feira (03). A perícia no veículo com o uso da substância luminol, utilizada para detectar vestígios de sangue, foi realizada nesta quarta-feira pela Polícia Civil. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Gazeta Online.
O Classic pertence ao membro da Igreja Batista Vida e Paz, mas estava emprestado ao pastor George, preso no dia 28 de abril por atrapalhar as investigações. 
PASTORA TAMBÉM PRESTOU DEPOIMENTO
Além do dono do veículo, a pastora Juliana, esposa de George, também prestou depoimento à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, quando teve o celular apreendido.
VÍDEOS
 
 
VEJA IMAGENS
REVEJA VÍDEO
Registro mostra o momento em que o carro usado pelo pastor George foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. 
ADVOGADOS VOLUNTÁRIOS FAZEM DEFESA DE PASTOR 
Um grupo de cinco advogados capixabas e mineiros fará a defesa de Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, pai do menino Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6  mortos carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, em Linhares.
Um dos advogados é o mineiro Rodrigo Duarte, que também é pastor, segundo informações de Abisai Junior, que é amigo pessoal de Geogerval Gonçalves.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Uma advogada, que faz parte do grupo da defesa e preferiu não se identificar, disse que todos são voluntários. Somos uma junta de advogados voluntários para atuar no caso. Ainda não tivemos acesso ao inquérito policial porque está em segredo de justiça, disse.
ADVOGADO DEVE FALAR AINDA NESTA SEMANA
A advogada ainda afirmou que um dos colegas irá se pronunciar sobre o caso, mas somente após ter acesso ao inquérito. Quando tivermos acesso ao inquérito, um dos advogados deve se pronunciar sobre o caso. Nós já fizemos a solicitação ao delegado responsável, afirmou.
A previsão, de acordo com a advogada, é de que, o inquérito esteja disponível para acesso da junta de advogados ainda esta semana.
Perguntada pela reportagem como estava Geogerval Alves Gonçalves, preso no Centro de Detenção Provisória de Viana ll (CDPVII), na Região Metropolitana de Vitória, a advogada disse que não iria comentar informações da vida pessoal do cliente e de sua família.
Ele foi preso na manhã de sábado (28), após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária, válido por 30 dias. 
Tragédia em Linhares, advogados voluntários fazem defesa de pastor
 

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