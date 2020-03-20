Medo de coronavírus muda rotina em unidade de saúde de Linhares

A Prefeitura de Linhares anunciou que na próxima segunda-feira (23) começa a valer uma suspensão de consultas e procedimentos eletivos, sem urgência, na rede municipal de saúde, para conter o avanço de coronavírus. Enquanto essa medida não começa a valer, uma cena chamou a atenção, nesta sexta-feira (20), na unidade de saúde do bairro São José, para evitar a disseminação do Covid-19. Linhares, do Norte do Espírito Santo, já tem um caso confirmado da doença.
Na unidade de saúde, o primeiro contato dos pacientes com os funcionários agora é feito do lado de fora, os pacientes também aguardam atendimento na área externa, sentados longe um do outro. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório para pessoas com sintomas de gripe e para os agentes de saúde da unidade.
A situação é bem diferente de semana anterior. Na última sexta-feira (13), a recepção da mesma unidade estava completamente cheia, com várias pessoas aglomeradas esperando atendimento.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
O município de Linhares é o único, fora da Grande Vitória, com caso confirmado de coronavírus no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até agora a cidade tem um caso confirmado e outros 36 suspeitos.