Medo de coronavírus muda rotina em unidade de saúde de Linhares

Medo do coronavírus muda rotina em unidade de saúde de Linhares. Mudança de uma semana para outra Crédito: Eduardo Dias

Na unidade de saúde, o primeiro contato dos pacientes com os funcionários agora é feito do lado de fora, os pacientes também aguardam atendimento na área externa, sentados longe um do outro. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório para pessoas com sintomas de gripe e para os agentes de saúde da unidade.

Medo do coronavírus muda rotina em unidades de saúde de Linhares Crédito: Eduardo Dias

A situação é bem diferente de semana anterior. Na última sexta-feira (13), a recepção da mesma unidade estava completamente cheia, com várias pessoas aglomeradas esperando atendimento.

CORONAVÍRUS EM LINHARES