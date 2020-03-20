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Efeito do Covid-19

Medo de coronavírus muda rotina em unidade de saúde de Linhares

Nesta sexta, os pacientes aguardam atendimento na área externa, sentados longe um do outro

Publicado em 20 de Março de 2020 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 13:01
Medo do coronavírus muda rotina em unidade de saúde de Linhares. Mudança de uma semana para outra  Crédito: Eduardo Dias
A Prefeitura de Linhares anunciou que na próxima segunda-feira (23) começa a valer uma suspensão de consultas e procedimentos eletivos, sem urgência, na rede municipal de saúde, para conter o avanço de coronavírus. Enquanto essa medida não começa a valer,  uma cena chamou a atenção, nesta sexta-feira (20), na unidade de saúde do bairro São José, para evitar a disseminação do Covid-19. Linhares, do Norte do Espírito Santo, já tem um caso confirmado da doença. 
Na unidade de saúde,  o primeiro contato dos pacientes com os funcionários agora é feito do lado de fora, os pacientes também aguardam atendimento na área externa, sentados longe um do outro. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório para pessoas com sintomas de gripe e para os agentes de saúde da unidade. 
Medo do coronavírus muda rotina em unidades de saúde de Linhares Crédito: Eduardo Dias
A situação é bem diferente de semana anterior. Na última sexta-feira (13), a recepção da mesma unidade estava completamente cheia, com várias pessoas aglomeradas esperando atendimento.

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CORONAVÍRUS EM LINHARES

O município de Linhares é o único, fora da Grande Vitória, com caso confirmado de coronavírus no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até agora a cidade tem um caso confirmado e outros 36 suspeitos.

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