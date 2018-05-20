Marido é preso após agredir esposa com golpes de marreta no ES

PM socorre mulher (foto) que foi agredida por marido no ES Crédito: Divulgação/PM

Um homem de 67 anos foi preso em flagrante dentro de casa por agredir a esposa com golpes de marreta neste sábado (19), em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, no momento da prisão, o acusado ainda estava com a marreta nas mãos, ao lado da vítima.

A PM foi acionada por uma vizinha, depois que a mulher ligou gritando socorro. Um vídeo divulgado pelo 8º Batalhão da Polícia Militar mostra que os policiais precisaram usar uma escada para terem acesso à casa. O acusado foi encontrado na cozinha, juntamente com a vítima, que estava caída no chão. De acordo com a PM, os golpes atingiram a cabeça da mulher.