Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Baixo Guandu

Marido é preso após agredir esposa com golpes de marreta no ES

Segundo a Polícia Militar, no momento da prisão, o acusado ainda estava com a marreta nas mãos, ao lado da vítima

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 18:37
PM socorre mulher (foto) que foi agredida por marido no ES Crédito: Divulgação/PM
Um homem de 67 anos foi preso em flagrante dentro de casa por agredir a esposa com golpes de marreta neste sábado (19), em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, no momento da prisão, o acusado ainda estava com a marreta nas mãos, ao lado da vítima.
A PM foi acionada por uma vizinha, depois que a mulher ligou gritando socorro. Um vídeo divulgado pelo 8º Batalhão da Polícia Militar mostra que os policiais precisaram usar uma escada para terem acesso à casa. O acusado foi encontrado na cozinha, juntamente com a vítima, que estava caída no chão. De acordo com a PM, os golpes atingiram a cabeça da mulher. 
O acusado foi algemado e a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, onde passou por cirurgia. A PM informou que agora ela está fora de risco. Toda a ação foi filmada por câmera instalada no colete de um policial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados