Home
>
Região Norte
>
Manifestantes pedem asfaltamento e fecham rodovia em São Mateus

Manifestantes pedem asfaltamento e fecham rodovia em São Mateus

Protesto aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), na Rodovia Othovarino Duarte Santos, que liga a sede do município ao balneário de Guriri. Com pneus incendiados, moradores do bairro Liberdade pedem que a prefeitura asfalte as ruas da região

Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte

Publicado em 23 de julho de 2019 às 14:42

 - Atualizado há 6 anos

 

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

Moradores do bairro Liberdade, em São Mateus, fecharam a Rodovia Othovarino Duarte Santos na manhã desta segunda-feira (23), com pneus incendiados, para pedir asfaltamento da região. Os manifestantes bloquearam a via, que liga a sede do município ao balneário de Guriri, por cerca de duas horas.

Em vídeos divulgados nas redes sociais (veja acima), é possível observar que o local ficou tomado pela fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, porém moradores pegaram mais pneus para colocar fogo. Os manifestantes seguravam cartazes pedindo que as ruas do bairro, que são de terra batida, sejam asfaltadas. Além disso, reclamaram da falta de estrutura do local.

00:00 /
Manifestantes pedem asfaltamento e fecham rodovia em São Mateus

O trânsito foi interrompido na Ponte da Pedra D’Água. Durante o protesto, os veículos ficaram impedidos de passar, o que causou muito trânsito. Com a presença da Polícia Militar e dos bombeiros, a manifestação foi encerrada.

Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o secretário de Obras, Infraestrutura e Transportes de São Mateus, Valter Luiz Pigati, explicou que ouviu os apelos dos moradores do bairro, mas que neste momento a prefeitura não poderá cumprir todos os pedidos, pois não tem verba.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais