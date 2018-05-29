Manifestantes fazem ato em apoio a caminhoneiros em Colatina

Carreta dos caminhoneiros reuniu cerca de 300 pessoas em Colatina Crédito: Brunela Alves

A carreata de caminhoneiros e apoiadores do movimento de paralisação dos motoristas reuniu cerca de 300 pessoas e 80 veículos na tarde desta segunda-feira (28) em Colatina, região Noroeste do Estado, segundo estimativa da Polícia Militar.

A concentração do movimento aconteceu próximo à Praça do Sol Poente, no bairro Esplanada, por volta de 17h30. O comboio de caminhões, carros de passeio, moto e bicicletas, passou pelo Centro da cidade e percorreu alguns bairros até chegar ao distrito de Barbados, onde os manifestantes encerraram a manifestação cantando o Hino Nacional. Quatro viaturas da Polícia Militar acompanharam toda a movimentação.

Um dos organizadores do movimento, Sérgio Luiz Ribeiro, disse que o manifesto dos caminhoneiros não tem data para terminar.

Carreta dos caminhoneiros reuniu cerca de 300 pessoas em Colatina Crédito: Brunela Alves

"A carretada de hoje é um movimento pacífico para chamar a atenção. Nós estamos nessa luta desde a terça-feira contra o preço abusivo do combustível, os reajustes diários e aumento de pedágio. Estamos tendo o apoio dos populares e não temos um dia certo para o movimento acabar", disse.

O autônomo Elienai Nunes, 29 anos, disse que o ato é de toda a população. "Hoje o ato é da população que não está aguentando mais. Precisamos reduzir os impostos e acabar com a roubalheira".