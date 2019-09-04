Restauração

Mais de R$ 600 mil para restaurar a Igreja Matriz de Conceição da Barra

O imóvel foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em janeiro de 2013

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 21:20 - Atualizado há 6 anos

A restauração da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra, deve durar um ano Crédito: Governo do ES/Divulgação

Cerca de R$ 620 mil devem ser destinados para as obras de restauração da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra, no Norte do Estado. O edital de chamamento público foi apresentado pelo governador Renato Casagrande, na tarde desta quarta-feira (4), no Palácio Anchieta. A restauração da Igreja Matriz deve durar um ano.



A solenidade foi acompanhada por representantes da Arquidiocese de Vitória, além do prefeito de Conceição da Barra, Francisco Vervloet; e o padre João Batista, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. A obra já era esperada pela população, quando o projeto de restauração foi apresentado em 2017.

Para o governador, o investimento é importante porque vai resgatar prédios históricos do Estado. “A igreja conta a história do local, além de ser uma manifestação de fé. Então, resgatar esse patrimônio é muito importante. A Capela de Santa Luzia, no Centro de Vitória, está quase pronta. Queremos resgatar, através da cultura, uma história que seja o presente e o futuro das pessoas”, disse Renato Casagrande.

Casagrande ainda ressaltou que investimentos como esse incrementam a cultura local: “Conceição da Barra é a terra da diversidade cultural e tem que ter na cultura um instrumento de oportunidade para as pessoas. A cultura precisa trazer benefícios ao desenvolvimento. Quando resgatamos patrimônios, criamos um roteiro de visitação. As dunas de Itaúnas são uma atração e a partir do ano que vem será muito mais fácil a chegada ao local, com a nova rodovia e o maior o cuidado com a proteção ambiental”, lembrou.

RESTAURAÇÃO

De acordo com a gerente de Memória e Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), Patrícia Bragatto, o objetivo do edital é selecionar propostas que valorizem a história e a comunidade. “Com objetivo de valorizar e preservar o patrimônio cultural do Estado, o chamamento público tem por objeto, selecionar proposta de trabalho que tenha como linha temática a educação patrimonial que dialogue com a comunidade e que promova a preservação do nosso bem cultural tombado, incluindo o restauro e garantindo a integridade física da Igreja Nossa Senhora da Conceição”, afirmou.

O restauro contemplará piso, forro, escada, reboco interno, fachada, pavimentação externa e pintura do prédio. A Secult receberá propostas por um prazo de 30 dias a contar da data da publicação do edital. Os concorrentes passarão por análise da comissão de seleção.

A IGREJA

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição funcionou como capela no começo do Século XIX. Foi erguida em 1812 e elevada à condição de paróquia em 1831 por ter uma pia batismal e um cemitério.

A edificação tem particularidades que a diferem das demais construções religiosas do mesmo período no Estado, já apontando para outras linguagens estilísticas renovadoras, como o ecletismo e o art déco. Em nota técnica da Secult, justifica-se que a arquitetura da igreja “recria uma nova forma estética a partir das influências da arquitetura colonial”.

PROJETO

O projeto para restauração da Igreja Matriz de Conceição da Barra foi apresentado pelo Governo do Estado em junho de 2017, durante uma missa em comemoração ao Dia de São Pedro, padroeiro do município. Na época, o projeto de restauro da Igreja Nossa Senhora da Conceição foi entregue ao pároco da cidade, padre Deucy Correa. O imóvel a ser restaurado foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em janeiro de 2013.





