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Mais de 20 carneiros aparecem mortos na zona rural de Ecoporanga

O proprietário dos animais acredita que seja mesmo uma onça a autora do ataque

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 20:35
Crédito: Reprodução
Vinte e dois carneiros de uma propriedade rural na região de Imburana, a 20 quilômetros da sede de Ecoporanga, no Noroeste do Estado, apareceram mortos na manhã desta quinta-feira (12). De acordo com informações passadas pela prefeitura, os animais foram atacados no pescoço provavelmente por uma onça. 
O proprietário dos animais acredita que seja mesmo uma onça a autora do ataque, pois já avistou uma em outras situações. Sobre a possibilidade de raios terem atingido os bichos, a prefeitura informou que tem chovido no município, mas não houve temporal. Questionada sobre o recolhimento dos carneiros, a prefeitura disse que o proprietário teria vendido a carne dos carneiros.

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