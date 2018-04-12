Mais de 20 carneiros aparecem mortos na zona rural de Ecoporanga

Vinte e dois carneiros de uma propriedade rural na região de Imburana, a 20 quilômetros da sede de Ecoporanga, no Noroeste do Estado, apareceram mortos na manhã desta quinta-feira (12). De acordo com informações passadas pela prefeitura, os animais foram atacados no pescoço provavelmente por uma onça.

O proprietário dos animais acredita que seja mesmo uma onça a autora do ataque, pois já avistou uma em outras situações. Sobre a possibilidade de raios terem atingido os bichos, a prefeitura informou que tem chovido no município, mas não houve temporal. Questionada sobre o recolhimento dos carneiros, a prefeitura disse que o proprietário teria vendido a carne dos carneiros.