Mãe foi morta pelo filho por se recusar a dar dinheiro para drogas

Wilmes Badiani Coelho foi preso pelo Polícia Militar em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Militar

A idosa Verônica Badiani, de 61 anos, assassinada pelo próprio filho , em Rio Bananal , Norte do Espírito Santo, perdeu a vida porque se recusou a dar dinheiro  R$ 200  ao acusado. Ele queria comprar drogas, a mãe negou e acabou morta a golpes de marreta e faca. As informações são da Polícia Civil.

Wilmes Badiani Coelho, 31 anos, foi localizado e preso na manhã desta quarta-feira (1º), no bairro Interlagos, na cidade de Linhares , também região Norte do ES. Ele confessou o crime à polícia e informou que é usuário de drogas desde 15 anos.

O corpo da idosa foi encontrado pela polícia, na manhã de terça-feira (31), na casa onde ela morava, no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal.

Testemunhas relataram que a vítima residia apenas com o filho e que Wilmes devia cerca de R$ 500 para traficantes. A bolsa de Verônica foi encontrada revirada e sem dinheiro.

O CRIME

Wilmes Coelho disse que, na noite do dia 30 julho, chegou em casa sob efeito de crack e queria mais dinheiro para comprar entorpecentes.

Ele informou que sabia que a mãe tinha dinheiro porque ela trabalhava em um barzinho. Quando pediu para comprar drogas, a idosa se negou e o aconselhou a deixar o vício.

Momentos depois, quando percebeu que a mãe estava deitada em um sofá na sala, Wilmes desferiu um golpe de marreta na cabeça dela. Ao ver que a mãe ainda estava viva, desferiu um golpe de faca, que ficou cravada no lado esquerdo do peito dela.

Após o assassinato, Wilmes roubou cerca de R$ 200 que estavam na bolsa da mãe e saiu de casa para comprar e usar mais entorpecente.

Na madrugada do dia seguinte, dia 31 de julho, ele voltou para casa, viu o que tinha feito e ainda pegou cerca de R$ 1 mil para fugir para a cidade de Linhares, onde foi preso na manhã desta quarta-feira (01).