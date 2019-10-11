Táxi capotou

Mãe encontra filho em pasto horas depois de acidente em Linhares

Irmão foi ao Serviço Médico Legal para reconhecer o corpo de uma das vítimas, mas quem encontrou o mecânico com vida foi a mãe, já durante a noite, depois de um dia de buscas

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 14:28 - Atualizado há 6 anos

Táxi capotou em grave acidente com dois mortos na ES 248, em Linhares Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte

Um dia de procura e angústia até encontrar o filho. O homem que conduzia o táxi que capotou em Linhares, Região Norte do Estado, no final da manhã desta quinta-feira (10), só foi localizado pela mãe horas depois do acidente, em um pasto ao lado da Rodovia ES 248. O mecânico Marcelo Oliveira de Jesus, de 33 anos, ficou desacordado no meio do mato e não foi visto pelos bombeiros. No final do dia, quando já estava escuro, ele acordou e pediu ajuda na pista.

O irmão dele, o mecânico de manutenção industrial Marciel Oliveira, contou como a mãe conseguiu encontrá-lo.

“Os documentos dele estavam dentro do carro, mas ninguém sabia onde ele estava. Os bombeiros chegaram a procurá-lo no pasto, mas ele não foi encontrado. No final do dia ele acordou e pediu ajuda na pista para um homem, que se assustou porque já estava escuro e foi embora. Este homem contou em um bar que uma pessoa tinha pedido ajuda dele. Depois, minha mãe passou por lá, à procura do Marcelo, e a dona do bar contou essa história. Minha mãe foi até o local indicado e encontrou meu irmão pedindo ajuda para outra pessoa”, disse Marciel.

Marcelo foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, ele foi transferido para o Hospital Rio Doce, onde passou por uma cirurgia na perna esquerda, que fraturou no acidente. Ele é o mecânico que fazia o conserto do veículo.

Em conversa por telefone com a TV Gazeta Norte, Marcelo alegou que tinha autorização do taxista para testar o carro após o conserto e não soube explicar porque havia seis pessoas no veículo. Apesar da gravidade do acidente, ele está lúcido e está em observação no hospital.

FAMÍLIA PROCUROU NO SML

Desesperados com o desaparecimento de Marcelo, sua família chegou a procurá-lo nos hospitais e até no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. “A gente passou por um desespero. Fui nos hospitais e ele não estava. Quando soube que um homem tinha morrido no acidente, pensei que fosse meu irmão. Então fui reconhecer o corpo no SML e não era ele. Ficamos até 19 horas sem saber onde ele estava. Nossa família passou o maior sufoco”, lembrou Marciel.

