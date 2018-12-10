Mãe e filho são acusados de fraude em diplomas no ES

Centro educacional em Linhares é alvo de busca e apreensão Crédito: DIvulgação/MPES

A Polícia Militar de Linhares cumpre, nesta segunda-feira (10), três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária (prazo de cinco dias) contra mãe e filho, donos de um centro educacional acusado de fornecer diplomas falsos.

A operação Viúva Negra é um desdobramento da Operação Mestre Oculto, que investiga o fornecimento de diplomas de graduação e pós-graduação, sem a necessidade de efetivo comparecimento dos alunos às atividades param a obtenção de curso superior.

Participam da operação o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, com auxílio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar Linhares.

A operação recebeu o nome de Viúva Negra porque uma das pessoas envolvidas chegou a trabalhar, em 2016, em um dos institutos que oferecia cursos de graduação e pós-graduação de forma fraudulenta, o École. Depois, criou o próprio instituto. Mesmo com a Operação Mestre Oculto desarticulando a fraude, a denunciada não paralisou as atividades e tentou dominar o espaço.