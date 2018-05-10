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Tragédia em Linhares

Mãe de Kauã e Joaquim: 'Tá doendo, pai. É verdade isso?'

Os corpos dos meninos foram sepultados na manhã desta quinta-feira (10), em Linhares

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 12:31
"Tá doendo, pai. É verdade isso? Ai meu Deus do céu". Essas foram as primeiras palavras ditas pela pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, ao chegar ao Cemitério São José, em Linhares, onde os corpos dos filhos foram enterrados na manhã desta quinta-feira (10). 
O carro da funerária com os corpos dos irmãos chegou ao cemitério por volta das 8h30. Juliana chegou ao local meia hora depois, acompanhada de familiares e da advogada. O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, chegou ao local minutos antes e também precisou ser amparado por familiares.
VÍDEO | IMAGENS FORTES DA DESPEDIDA DA MÃE
Os corpos dos irmãos foram sepultados às 9h25, acompanhados por uma grande quantidade de pessoas que se sensibilizaram com a tragédia.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Membros da Igreja Batista Vida e Paz, e moradores da região também participaram do sepultamento. Algumas pessoas levaram balões brancos. Escolas onde os meninos estudavam mandaram coroas de flores
A cerimônia foi acompanhada por duas viaturas da Polícia Militar. 
Participaram desta cobertura: Bárbara Oliveira, Brunela Alves, Eduardo Dias, Samira Ferreira, Laila Magesk, Rizia Alvarenga e Michelli Angeli.  
 

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