Mãe de Kauã e Joaquim: 'Tá doendo, pai. É verdade isso?'

"Tá doendo, pai. É verdade isso? Ai meu Deus do céu". Essas foram as primeiras palavras ditas pela pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, ao chegar ao Cemitério São José, em Linhares, onde os corpos dos filhos foram enterrados na manhã desta quinta-feira (10).

O carro da funerária com os corpos dos irmãos chegou ao cemitério por volta das 8h30. Juliana chegou ao local meia hora depois, acompanhada de familiares e da advogada. O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, chegou ao local minutos antes e também precisou ser amparado por familiares.

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Os corpos dos irmãos foram sepultados às 9h25, acompanhados por uma grande quantidade de pessoas que se sensibilizaram com a tragédia.

Membros da Igreja Batista Vida e Paz, e moradores da região também participaram do sepultamento. Algumas pessoas levaram balões brancos. Escolas onde os meninos estudavam mandaram coroas de flores

A cerimônia foi acompanhada por duas viaturas da Polícia Militar.

Participaram desta cobertura: Bárbara Oliveira, Brunela Alves, Eduardo Dias, Samira Ferreira, Laila Magesk, Rizia Alvarenga e Michelli Angeli.