Home
>
Região Norte
>
Mãe dá à luz no banheiro e bebê cai no vaso sanitário em Colatina

Mãe dá à luz no banheiro e bebê cai no vaso sanitário em Colatina

Bombeiros foram acionados e finalizaram os procedimentos do parto; recém-nascida está bem

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de julho de 2019 às 12:57

 - Atualizado há 6 anos

Soldado Neto, Sargento Ana Paula e Sargento Lopes ao lado da mãe Edna, da madrasta dela Matilde e da recém-nascida Ana Maria Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Era aproximadamente 18h deste domingo (21) quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar uma mulher que estava em trabalho de parto, no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Estado. A pequena Ana Maria, porém, não quis esperar e acabou vindo ao mundo no banheiro de casa, antes dos profissionais chegarem.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

A mãe da recém-nascida é Edna Gama Divino, de 30 anos. De acordo com a madrasta dela, Matilde Albino da Silva Divino, que auxiliou no nascimento, a bebê acabou caindo no vaso sanitário, de onde foi tirada imediatamente para, em seguida, ser limpada, enrolada em uma mantinha e colocada nos braços da mãe.

Aos bombeiros, recebidos pelo avô da Ana Maria, restou fazer alguns procedimentos, como corte do cordão umbilical e assepsia do rosto da bebê, seguida de aspiração de nariz e boca.

Do banheiro da casa, as três foram levadas para o Hospital e Maternidade São José, onde uma médica realizou exames e garantiu que a recém-nascida estava saudável.

Além de ficar guardada na memória, a história de final feliz vivida pelo soldado Lopes, pelo soldado Neto e pela sargento Ana Paula também ficou registrada em uma foto, tirada dentro da viatura, a caminho do centro médico. No relato dos bombeiros, eles foram “agraciados com um forte abraço de agradecimento” da família.

00:00 /
Mãe dá à luz no banheiro e bebê cai no vaso sanitário em Colatina

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais