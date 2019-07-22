Mãe dá à luz no banheiro e bebê cai no vaso sanitário em Colatina

Publicado em 22 de julho de 2019 às 12:57
- Atualizado há 6 anos
Era aproximadamente 18h deste domingo (21) quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar uma mulher que estava em trabalho de parto, no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Estado. A pequena Ana Maria, porém, não quis esperar e acabou vindo ao mundo no banheiro de casa, antes dos profissionais chegarem.
A mãe da recém-nascida é Edna Gama Divino, de 30 anos. De acordo com a madrasta dela, Matilde Albino da Silva Divino, que auxiliou no nascimento, a bebê acabou caindo no vaso sanitário, de onde foi tirada imediatamente para, em seguida, ser limpada, enrolada em uma mantinha e colocada nos braços da mãe.
Aos bombeiros, recebidos pelo avô da Ana Maria, restou fazer alguns procedimentos, como corte do cordão umbilical e assepsia do rosto da bebê, seguida de aspiração de nariz e boca.
Do banheiro da casa, as três foram levadas para o Hospital e Maternidade São José, onde uma médica realizou exames e garantiu que a recém-nascida estava saudável.
Além de ficar guardada na memória, a história de final feliz vivida pelo soldado Lopes, pelo soldado Neto e pela sargento Ana Paula também ficou registrada em uma foto, tirada dentro da viatura, a caminho do centro médico. No relato dos bombeiros, eles foram “agraciados com um forte abraço de agradecimento” da família.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o